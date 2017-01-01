Скоростную «Ласточку» Иваново-Москва начнут готовить к запуску со следующего года





Состоялось первое заседание регионального координационного совета Северной железной дороги. Совместное мероприятие провели временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский и начальник СЖД Валерий Танаев. На заседании обсуждался вопрос наращивания поставок предприятий Ивановской области в адрес Российских железных дорог.

По информации «РЖД», объем продукции, поставленной предприятиями Ивановской области структурам железнодорожной компании, составляет около 185 млн рублей. Однако, как отметил Станислав Воскресенский, потенциал предприятий Ивановской области не соответствует сегодняшним объемам поставок. «В рамках координационного совета представители РЖД расскажут, какие потребности сегодня есть в закупках у компании. Мы со своей стороны представим возможности, которые есть у предприятий Ивановской области в легкой промышленности, в химической отрасли и машиностроении с тем, чтобы увеличить поставки нашей продукции в адрес Российских железных дорог», – сказал глава Ивановской области.

В ходе рабочей встречи с руководителем Северной железной дороги Валерием Танаевым Станислав Воскресенский также обсудил детали запуска прямого железнодорожного сообщения Иваново-Москва. «Мы сошлись во мнении: совершенно точно все поставки для «Ласточки» должны быть от предприятий Ивановской области. В следующем году нам предстоит мероприятия для запуска поезда провести, чтобы жители региона смогли воспользоваться ускоренным железнодорожным сообщением», - рассказал глава региона.

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