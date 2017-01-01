В Иванове автобус, пролетевший на красный, едва не врезался в толпу пешеходов

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В соцсетях появилось видео с очередным антипримером вождения водителей общественного транспорта в Иванове. На улице Лежневской у кинотеатра «Лодзь» водитель автобуса «Паз» 100-го маршрута так разогнался, что пролетел перекресток на красный сигнал светофора и остановился практически на «зебре», едва не врезавшись в толпу пешеходов.

К счастью, на этот раз всё обошлось. Но манера езды ивановских маршрутчиков в последнее время все больше и большее беспокоит, раздражает, а главное - пугает горожан.

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