Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 17:26

В Иванове автобус, пролетевший на красный, едва не врезался в толпу пешеходов

ВИДЕО


В соцсетях появилось видео с очередным антипримером вождения водителей общественного транспорта в Иванове. На улице Лежневской у кинотеатра «Лодзь» водитель автобуса «Паз» 100-го маршрута так разогнался, что пролетел перекресток на красный сигнал светофора и остановился практически на «зебре», едва не врезавшись в толпу пешеходов.

К счастью, на этот раз всё обошлось. Но манера езды ивановских маршрутчиков в последнее время все больше и большее беспокоит, раздражает, а главное - пугает горожан.



ключевые слова: общественный транспорт автобус пешеходы ПДД
  • оцените новость:
  • (2)
  • 895
  • 8







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (8)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									123123								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Зато манера вождения ивановских маршрутчиков не пугает младомэра с командою! А горожане? Что горожане, бабы новых нарожают...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:39
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							и всего то 1тр = 500р штраф оплаченный "пораньше", дырку колоть нужно перевозчикам пассажиров, и за 3 дырки отправлять на учебу, сдавать по новой на категорию.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									mvn0107								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							интересна реакции ГИБДД на это хамство.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									mvn0107								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:48
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Или что бы была реакция им нужны человеческие жертвы?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Sophia Loren								
							
    • 
							
  • сегодня, 17:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							а эта прекрасная привычка-в автобусе спрашивать у пассажиров, останавливаться ли на остановке 0_о								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									1111								
							
    • 
							
  • 39 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							это еще что, бывает начинают спрашивать - На какой ближайшей остановке выходят пассажиры? По их мнению, все пассажиры должны между собой это дело обсудить, вынести решение голосованием и его величество информировать. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Makar37								
							
    • 
							
  • 42 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Зато ДДХиТ чешит языком,что все по закону и со всеми,всё согласовано . Сразу видно " профессионалы" cвоего дела.Да,г-н Шушкин?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Makar37								
							
    • 
							
  • 40 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							И да,БАРСики. Вы как обычно профи режете видео. Еще одно нарушение данного клоуна. Он проехал мимо остановки ул.Воронина,хотя там стояло много народу.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	
	    		      	

	       		Стоимость квадратного метра в новостройках Иванова увеличится на 500 рублей
				
сегодня, 10:32

				

				Стоимость квадратного метра в новостройках Иванова увеличится на 500 рублей 
								

					Руководители строительных компаний винят в этом увеличение цен со стороны Хромцовского карьера на 50%				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1183						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		Четыре человека пострадали в ДТП в Кохме
				
сегодня, 09:47

				

				Четыре человека пострадали в ДТП в Кохме 
									
								

					
	 Среди раненых – 10-летняя девочка – ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3766						
    •