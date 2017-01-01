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сегодня, 17:26
В Иванове автобус, пролетевший на красный, едва не врезался в толпу пешеходов
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В соцсетях появилось видео с очередным антипримером вождения водителей общественного транспорта в Иванове. На улице Лежневской у кинотеатра «Лодзь» водитель автобуса «Паз» 100-го маршрута так разогнался, что пролетел перекресток на красный сигнал светофора и остановился практически на «зебре», едва не врезавшись в толпу пешеходов.
К счастью, на этот раз всё обошлось. Но манера езды ивановских маршрутчиков в последнее время все больше и большее беспокоит, раздражает, а главное - пугает горожан.
ключевые слова: общественный транспорт автобус пешеходы ПДД
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Комментарии (8)
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- 123123сегодня, 17:37Зато манера вождения ивановских маршрутчиков не пугает младомэра с командою! А горожане? Что горожане, бабы новых нарожают...
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- Медведьсегодня, 17:39и всего то 1тр = 500р штраф оплаченный "пораньше", дырку колоть нужно перевозчикам пассажиров, и за 3 дырки отправлять на учебу, сдавать по новой на категорию.
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- mvn0107сегодня, 17:46интересна реакции ГИБДД на это хамство.
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- mvn0107сегодня, 17:48Или что бы была реакция им нужны человеческие жертвы?
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- Sophia Lorenсегодня, 17:50а эта прекрасная привычка-в автобусе спрашивать у пассажиров, останавливаться ли на остановке 0_о
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- 111139 минут назадэто еще что, бывает начинают спрашивать - На какой ближайшей остановке выходят пассажиры? По их мнению, все пассажиры должны между собой это дело обсудить, вынести решение голосованием и его величество информировать.
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- Makar3742 минуты назадЗато ДДХиТ чешит языком,что все по закону и со всеми,всё согласовано . Сразу видно " профессионалы" cвоего дела.Да,г-н Шушкин?
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- Makar3740 минут назадИ да,БАРСики. Вы как обычно профи режете видео. Еще одно нарушение данного клоуна. Он проехал мимо остановки ул.Воронина,хотя там стояло много народу.
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