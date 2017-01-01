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Новости

38 минут назад

Ёлке на площади Ленина в Иванове «добавят» ветвей

Мэрия просит ивановцев запастись терпением


Как мы сообщали ранее, ивановцев возмутила новогодняя ёлка, установленная на площади Ленина. «Сначала ее протащили волоком через весь город. А потом не постеснялись поставить это ободранное и кривое чудовище», - пишут в соцсетях негодующие горожане.

Ёлка на площади Ленина установлена силами муниципальных предприятий города. Администрация города просит ивановцев запастись терпением. «Через несколько дней к дереву «добавят» ветвей, ярких украшений и гирлянд иллюминации», - сообщили в мэрии.



ключевые слова: Новый год ёлка
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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  • 31 минуту назад
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							А сугроб-то грязный уберут?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									sexi men								
							
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  • 27 минут назад
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							так что, все пучком
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Кузя_с_района								
							
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  • 25 минут назад
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							вот видите, будет красота рядом с дяденькой Лениным)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Дмитрий Серёгин								
							
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  • 21 минуту назад
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							йолка как йолка. зачем ради короткого праздника рубить самую красивую. пусть в лесу стоит 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ХрюнГуру								
							
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  • 4 минуты назад
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							Я на неё залезу и выставлю член вместо ветки								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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