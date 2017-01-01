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38 минут назад
Ёлке на площади Ленина в Иванове «добавят» ветвей
Мэрия просит ивановцев запастись терпением
Как мы сообщали ранее, ивановцев возмутила новогодняя ёлка, установленная на площади Ленина. «Сначала ее протащили волоком через весь город. А потом не постеснялись поставить это ободранное и кривое чудовище», - пишут в соцсетях негодующие горожане.
Ёлка на площади Ленина установлена силами муниципальных предприятий города. Администрация города просит ивановцев запастись терпением. «Через несколько дней к дереву «добавят» ветвей, ярких украшений и гирлянд иллюминации», - сообщили в мэрии.
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