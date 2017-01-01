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53 минуты назад
На площади Пушкина в Иванове начали устанавливать ярмарочные домики-шале
Презентация ярмарки намечена на 23 декабря - ФОТО
В областном центре продолжаются работы по подготовке города к Новому году и Рождеству. Главной площадкой для праздничных гуляний станет площадь Пушкина.
Сегодня на площадке вокруг фонтана началась установка торговых павильонов, в которых развернётся новогодняя ярмарка. Всего в торговом городке смонтируют 32 домика-шале, а над фонтаном разместят гирлянду из разноцветных огней. В дни новогодних торжеств в павильонах будут предлагать угощения, а также продавать сувениры и продукцию народных художественных промыслов. Презентация ярмарки намечена на 23 декабря.
Фото: пресс-служба администрации г. Иваново
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Комментарии (4)
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- Кузя_с_района42 минуты назадоригинальненько! Свожу сюда друзей из Нижнего
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- 12-3441 минуту назадКруто! Красивенькие такие.
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- Дмитрий Серёгин39 минут назадГлавное, чтобы горячие напитки были и горячительные! Тогда веселуха начнется!
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- Феликс Станислaвoвич39 минут назадАлкаш ты
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