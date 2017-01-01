На площади Пушкина в Иванове начали устанавливать ярмарочные домики-шале

Презентация ярмарки намечена на 23 декабря - ФОТО





В областном центре продолжаются работы по подготовке города к Новому году и Рождеству. Главной площадкой для праздничных гуляний станет площадь Пушкина.

Сегодня на площадке вокруг фонтана началась установка торговых павильонов, в которых развернётся новогодняя ярмарка. Всего в торговом городке смонтируют 32 домика-шале, а над фонтаном разместят гирлянду из разноцветных огней. В дни новогодних торжеств в павильонах будут предлагать угощения, а также продавать сувениры и продукцию народных художественных промыслов. Презентация ярмарки намечена на 23 декабря.



Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



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