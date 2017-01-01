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Новости

сегодня, 16:26

В Иванове состоится презентация телемедицинской системы Общества эндоскопических хирургов

Это событие даст хороший импульс развитию хирургической службы региона


В минувшую пятницу состоялась встреча руководителя департамента здравоохранения Ивановской области Артура Фокина и главного хирурга Ивановской области Александра Кукушкина с управляющим делами Российского общества хирургов Михаилом Таривердиевым. Темой разговора стала реализация проекта Российского общества эндоскопических хирургов «Безопасная хирургическая клиника».

В ходе встречи достигнута договоренность о том, что 28-29 мая 2018 года в нашем регионе пройдет выездной пленум правления Общества. На нем впервые будет продемонстрировано онлайн взаимодействие районной больницы, межрайонного центра хирургии и экспертного центра федерального уровня. Задача мероприятия – показать возможность онлайн консультирования оперирующего хирурга ведущими экспертами для помощи в принятии диагностического или лечебного решения. По сути, состоится презентация телемедицинской системы Общества эндоскопических хирургов, которая активно создается в настоящее время.

Помимо демонстрации возможностей системы, будут обсуждены насущные вопросы организации хирургической службы Ивановской области и ЦФО в целом.

Во второй день конференции пройдет Школа хирургии Российского общества хирургов «Кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта».

«Организаторы конференции рассчитывают, что столь представительное собрание ведущих экспертов страны даст хороший импульс развитию хирургической службы Ивановской области», - говорится в сообщении регионального департамента здравоохранения.



ключевые слова: медицина хирургия телемедицина
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