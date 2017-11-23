Дерево, упавшее на девушку с ребенком в Иванове, было здоровым

У американского клёна не выдержали слабые корни - ВИДЕО





Напомним, ЧП случилось 22 ноября, в снегопад. Девушка гуляла возле детского сада на улице Володарского со своим маленьким сыном. Дерево - американский клен - находилось на территории дошкольного учреждения. Пострадавшую госпитализировали с переломом позвоночника. Ей сделали операцию, и сейчас она уже дома, идет на поправку.

Оказалось, что упавший клен был полностью здоров, но у деревьев этой породы слабая корневая система. В этом причина ЧП. После произошедшего на территории детского сада стали спиливать оставшиеся клены.

В администрации признают, что американский клен можно считать сорняком и с ним нужно бороться. Жителей по вопросам спиливания опасных деревьев просят обращаться в управляющую компанию.

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