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Новости

сегодня, 16:18

Дерево, упавшее на девушку с ребенком в Иванове, было здоровым

У американского клёна не выдержали слабые корни - ВИДЕО


Напомним, ЧП случилось 22 ноября, в снегопад. Девушка гуляла возле детского сада на улице Володарского со своим маленьким сыном. Дерево - американский клен - находилось на территории дошкольного учреждения. Пострадавшую госпитализировали с переломом позвоночника. Ей сделали операцию, и сейчас она уже дома, идет на поправку.

Оказалось, что упавший клен был полностью здоров, но у деревьев этой породы слабая корневая система. В этом причина ЧП. После произошедшего на территории детского сада стали спиливать оставшиеся клены.

В администрации признают, что американский клен можно считать сорняком и с ним нужно бороться. Жителей по вопросам спиливания опасных деревьев просят обращаться в управляющую компанию.



ключевые слова: дерево падение травма ЧП
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Светлана Светлана								
							
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  • 28 минут назад
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							НУ ВОТ! МАССОВОЕ ВАРВАРСКОЕ  ВЫПИЛИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ В НАШЕМ ГОРОДЕ ПОЛУЧИЛО НОВЫЙ ИМПУЛЬС! АТУ ИХ! А ТО СТОЯТ ТУТ, ЗЕЛЕНЕЮТ, ПОНИМАЕШЬ! ДАЕШЬ ВМЕСТО КАЖДОГО СРУБЛЕННОГО ДЕРЕВА МЕСТО ПОД СТОЯНКУ АВТОМАШИНЫ, ПУСТЬ СИГНАЛИЗАЦИЯ ВОЕТ СРЕДИ НОЧИ! КРАСОТА!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Дон-777								
							
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  • 22 секунды назад
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							А кто скажет почему в городах сажают лиственные деревья которые только 3 месяца в году радуют зеленью а 9 месяцев стоят трупами и только портят настроение своим умершим видом, а осенью от листьев одна грязь и работа дворикам... почему нельзя зажать хвойные-ели, сосны...кто то может ответить ???								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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сегодня, 10:32

				

				Стоимость квадратного метра в новостройках Иванова увеличится на 500 рублей 
								

					Руководители строительных компаний винят в этом увеличение цен со стороны Хромцовского карьера на 50%				

				

	    			
    
	    				
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сегодня, 09:47

				

				Четыре человека пострадали в ДТП в Кохме 
									
								

					
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