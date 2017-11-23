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Новости
Дерево, упавшее на девушку с ребенком в Иванове, было здоровым
У американского клёна не выдержали слабые корни - ВИДЕО
Напомним, ЧП случилось 22 ноября, в снегопад. Девушка гуляла возле детского сада на улице Володарского со своим маленьким сыном. Дерево - американский клен - находилось на территории дошкольного учреждения. Пострадавшую госпитализировали с переломом позвоночника. Ей сделали операцию, и сейчас она уже дома, идет на поправку.
Оказалось, что упавший клен был полностью здоров, но у деревьев этой породы слабая корневая система. В этом причина ЧП. После произошедшего на территории детского сада стали спиливать оставшиеся клены.
В администрации признают, что американский клен можно считать сорняком и с ним нужно бороться. Жителей по вопросам спиливания опасных деревьев просят обращаться в управляющую компанию.
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Комментарии (2)
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- Светлана Светлана28 минут назадНУ ВОТ! МАССОВОЕ ВАРВАРСКОЕ ВЫПИЛИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ В НАШЕМ ГОРОДЕ ПОЛУЧИЛО НОВЫЙ ИМПУЛЬС! АТУ ИХ! А ТО СТОЯТ ТУТ, ЗЕЛЕНЕЮТ, ПОНИМАЕШЬ! ДАЕШЬ ВМЕСТО КАЖДОГО СРУБЛЕННОГО ДЕРЕВА МЕСТО ПОД СТОЯНКУ АВТОМАШИНЫ, ПУСТЬ СИГНАЛИЗАЦИЯ ВОЕТ СРЕДИ НОЧИ! КРАСОТА!
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- Дон-77722 секунды назадА кто скажет почему в городах сажают лиственные деревья которые только 3 месяца в году радуют зеленью а 9 месяцев стоят трупами и только портят настроение своим умершим видом, а осенью от листьев одна грязь и работа дворикам... почему нельзя зажать хвойные-ели, сосны...кто то может ответить ???
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