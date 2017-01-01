В Иванове пассажира обокрали прямо в автобусе

Полиция разыскивает злоумышленника





В областном центре сотрудники полиции разыскивают подозреваемого, совершившего кражу у пассажира общественного транспорта. Из обстоятельств произошедшего известно, что 48-летний мужчина, который ехал в автобусе от остановки «ТЦ «Дружба» до улицы Смирнова, обнаружил пропажу мобильного телефона, находящегося в кармане спортивной сумки. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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