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Новости

сегодня, 15:55

В Иванове пассажира обокрали прямо в автобусе

Полиция разыскивает злоумышленника


В областном центре сотрудники полиции разыскивают подозреваемого, совершившего кражу у пассажира общественного транспорта. Из обстоятельств произошедшего известно, что 48-летний мужчина, который ехал в автобусе от остановки «ТЦ «Дружба» до улицы Смирнова, обнаружил пропажу мобильного телефона, находящегося в кармане спортивной сумки. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: автобус пассажир кража полиция
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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							Прямо в автобусе?!!! Ничего святого в людях не осталось.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Лeна О								
							
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							Карманы в скотовозниках застёгивать надо								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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