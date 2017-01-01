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9 минут назад
В Иванове открылась резиденция Деда Мороза
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9 декабря в ивановском ТРЦ «Серебряный город» открылась Резиденция Деда Мороза. Главный волшебник страны со Снегурочкой, зимние забавы, подарки и сувениры ждут посетителей Резиденции ежедневно с 10:00 до 21:00.
ключевые слова: Новый год Дед Мороз резиденция
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