В Иванове открылась резиденция Деда Мороза

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9 декабря в ивановском ТРЦ «Серебряный город» открылась Резиденция Деда Мороза. Главный волшебник страны со Снегурочкой, зимние забавы, подарки и сувениры ждут посетителей Резиденции ежедневно с 10:00 до 21:00.

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