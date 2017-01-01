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Новости

14 минут назад

Ивановцев приглашают принять участие в Международном фестивале «Белая трость»

Благотворительное мероприятие состоится во Владимире


16-18 декабря во Владимире на базе ВлГУ состоится окружной этап Международного благотворительного фестиваля «Белая трость». Фестиваль организован Министерством образования и науки Российской Федерации.

Международный фестиваль «Белая трость» призван помочь детям с ограниченными возможностями проявить свой талант. Целью окружного фестиваля является развитие социальной активности, творческих и познавательных способностей детей, подростков, молодежи с нарушением зрения, привлечение внимания к проблеме социализации и интеграции в общество обучающихся с нарушением зрения.

Участниками станут незрячие и слабовидящие самодеятельные артисты в возрасте от 4-х до 20 лет. Фестивальная программа проводится по вокалу и игре на музыкальных инструментах. Фестиваль состоит из двух этапов: отборочный (окружной) тур и финал. Организатором отборочного этапа в Центральном федеральном округе выступает Владимирский государственный университет при поддержке администрации Владимирской области. Мероприятие пройдет в 33-м регионе впервые.

Фестиваль включает конкурсные выступления, гала-концерт, мастер-классы от ведущих специалистов региона – деятелей искусства и науки. Кроме того, для участников будет организована культурная и экскурсионная программа. Запланированы встречи с руководством Владимирской области и ВлГУ.

По итогам отборочного этапа будут определены победители от Центрального федерального округа для участия в финальном туре, который пройдет во Всероссийском детском центре «Орлёнок» (Краснодарский край).

Место проведения фестиваля – первый корпус ВлГУ (г. Владимир, ул. Горького, д. 87).

Для справки:

ВлГУ является опорным университетом Владимирской области. Он неслучайно был выбран площадкой для проведения окружного этапа фестиваля. Университет имеет большой опыт организации работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья (студенты с нарушениями слуха, зрения или опорно-двигательного аппарата). В результате многолетнего опыта в ВлГУ сложилась собственная модель обучения инвалидов, которая охватывает учебную и внеучебную деятельность.

В рамках программы опорного университета развивается Региональный ресурсный учебно-методический центр по обучению лиц с инвалидностью и ОВЗ. Сотрудники центра проводят адресное психолого-педагогическое консультирование, разрабатывают и апробируют методики адаптации студентов с ОВЗ в образовательном учреждении. Работа центра направлена на профессиональный рост и эффективную самореализацию жителей Владимирской области, обеспечение доступности образования различным категориям жителей региона. На базе Центра действует коррекционно-реабилитационный волонтерский отряд «КРОТ». К реализации программы инклюзивного образования подключился музей истории ВлГУ. Для инвалидов по зрению его сотрудники проводят специальные экскурсии, занимаются подготовкой исторической справки для проекта тифлокарты (осязательной карты для слепых и слабовидящих) исторического центра Владимира.



ключевые слова: дети ограниченные возможности фестиваль благотворительность
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