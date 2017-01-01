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Новости

сегодня, 14:53

В Гаврилово-Посадском районе завершается модернизация спецпункта по убою скота

Реконструированный убойный цех сможет перерабатывать до 10 голов КРС за смену


Специализированный убойный цех, созданный ООО «Агро Эко» в селе Загородный, сможет перерабатывать до 10 голов КРС за смену. Скот на площадку будет поступать как с сельхозпредприятий, так и с личных подворий Гаврилово-Посадского и соседних районов. На сегодняшний день проведен капитальный ремонт здания, закуплено современное технологическое оборудование. К январю 2018 года планируется завершить строительство подъездных путей и благоустройство территории.

Как нам сообщили в Службе ветеринарии Ивановской области, модернизация убойного цеха велась в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции», вступившим в силу на территории России с 1 мая 2014 года. Напомним, одним из принципиальных его требований является запрет продажи мяса подворного убоя. С личных подворий в соответствии с установленными правилами мясо может попасть на прилавок только, если забой скота проводился в специализированных пунктах.



ключевые слова: скот КРС убойный цех модернизация
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