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Новости

сегодня, 14:44

В Иванове стартовала благотворительная акция «Подари Новый год детям!»

Организован сбор новогодних подарков


В областном центре стартовала благотворительная акция «Подари Новый год детям!», организованная коммунистами и комсомольцами.

В рамках акции любой желающий может купить или взять из дома подарок и в период с 11 по 29 декабря 2017 года принести его в Ивановский горком КПРФ, по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д.2/1, комн.248. Тел.: 8 (4932) 59-11-78. В качестве подарков могут быть куклы, роботы, машинки, развивающие настольные игры, конструктор, спортивный инвентарь, новогодние книжки.

«Мы приглашаем вас поучаствовать в нашей новогодней акции, чтобы почувствовать, что чудеса случаются, и делаются они нашими же руками. Давайте сделаем настоящее чудо для детишек, которые ждут его от нас!», - говорится в сообщении организаторов.



ключевые слова: Новый год дети подарки благотворительная акция
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							Чьим вы говорите детям то собираете? Что, снова не нашим?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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