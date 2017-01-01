Новости
5 минут назад
Ивановка завоевала 2 золота и 4 серебра на Чемпионате России по зимнему плаванию
И установила рекорд страны - ФОТО
С 5 по 8 декабря в Тюмени проходил Первый лично-командный чемпионат России по зимнему плаванию. Ивановскую область на чемпионате представляла чемпионка мира по зимнему плаванию 2016 года Татьяна Гавриленкова.
В упорной борьбе Татьяне удалось завоевать 2 золотых и 4 серебряных медали. Золото наша спортсменка добыла на своих коронных дистанциях -200 и 450 метров вольный стиль. Серебро у Татьяны - на 25 метрах (вольный стиль и баттерфляй), 50 и 100 метров (вольный стиль).
На дистанции 450 метров Татьяна Гавриленкова установила рекорд России. Это уже третий рекорд России, установленный ивановскими зимними пловцами в этом сезоне.
ключевые слова: спорт зимнее плавание Чемпионат России рекорд
- оцените новость:
-
(0)
- 35
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
35 минут назадИвановцев возмутила ёлка, установленная на площади Ленина
ФОТО, ВИДЕО
-
(1)
- 1042
сегодня, 11:15Станислав Воскресенский назначил новое правительство Ивановской области
-
(2)
- 5316