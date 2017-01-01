Ивановка завоевала 2 золота и 4 серебра на Чемпионате России по зимнему плаванию

И установила рекорд страны - ФОТО





С 5 по 8 декабря в Тюмени проходил Первый лично-командный чемпионат России по зимнему плаванию. Ивановскую область на чемпионате представляла чемпионка мира по зимнему плаванию 2016 года Татьяна Гавриленкова.

В упорной борьбе Татьяне удалось завоевать 2 золотых и 4 серебряных медали. Золото наша спортсменка добыла на своих коронных дистанциях -200 и 450 метров вольный стиль. Серебро у Татьяны - на 25 метрах (вольный стиль и баттерфляй), 50 и 100 метров (вольный стиль).

На дистанции 450 метров Татьяна Гавриленкова установила рекорд России. Это уже третий рекорд России, установленный ивановскими зимними пловцами в этом сезоне.

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