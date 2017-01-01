Ивановцев возмутила ёлка, установленная на площади Ленина

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Ивановцы бурно обсуждают в соцсетях одну из главных городских новогодних ёлок, установленную на площади Ленина. «Сначала ее протащили волоком через весь город. А потом не постеснялись поставить это ободранное и кривое чудовище», - негодуют горожане.

Большинство комментаторов сходится во мнении, что такая новогодняя «красавица» - это просто позор для города:

«С какой свалки её привезли?»

«Вся лысая, не пойми какая»

«Лучше б не позорились с этой драниной»

«Боже мой что с ней? Жалко денег что ли?»

«На ёршик туалетный похожа»

«Не позорились бы и поставили искусственную»

«Шикарная, как и наше финансовое положение в городе»

«С того года что ли оставить решили?».

Впрочем, есть и оптимисты:

«Да ладно вам, что вы в самом деле. Супер-пупер ёлка. Нарядят и все будет путём»

«С одной стороны, пушистая, с другой не ахти, может, игрушками завесят».

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