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Ивановцев возмутила ёлка, установленная на площади Ленина
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Ивановцы бурно обсуждают в соцсетях одну из главных городских новогодних ёлок, установленную на площади Ленина. «Сначала ее протащили волоком через весь город. А потом не постеснялись поставить это ободранное и кривое чудовище», - негодуют горожане.
Большинство комментаторов сходится во мнении, что такая новогодняя «красавица» - это просто позор для города:
«С какой свалки её привезли?»
«Вся лысая, не пойми какая»
«Лучше б не позорились с этой драниной»
«Боже мой что с ней? Жалко денег что ли?»
«На ёршик туалетный похожа»
«Не позорились бы и поставили искусственную»
«Шикарная, как и наше финансовое положение в городе»
«С того года что ли оставить решили?».
Впрочем, есть и оптимисты:
«Да ладно вам, что вы в самом деле. Супер-пупер ёлка. Нарядят и все будет путём»
«С одной стороны, пушистая, с другой не ахти, может, игрушками завесят».
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Комментарии (3)
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- hhrr1kj6 минут назадВ ЛЕСУ ЛЕСА НЕ НАШЛИ Т.Е ЁЛКИ .
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- 1231231 минуту назадА чем мы лучше Киева? ;-))
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- ЙЯdЪ16 секунд назадЭто в Европе так делают?
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