В Иванове пройдут соревнования по кудо на Кубок главы города





16 декабря в спорткомплексе «Олимпия» пройдет Открытый турнир и фестиваль по кудо на кубок главы города Иваново. Торжественная церемония открытия турнира состоится в 12:00. Ожидается участие спортсменов из Москвы, Ярославля, Костромы, Нижнего Новгорода, Калужской области.

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