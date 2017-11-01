В Ивановской области от электроснабжения отключили 800 должников

Задолженность жителей региона за свет превысила 207 млн рублей





Совокупная задолженность за электроэнергию жителей Ивановской области перед ООО «ЭСК Гарант» превысила 207 млн рублей. Задолженность юридических лиц составляет 1 млрд 152 млн рублей (за год задолженность юрлиц выросла на 33%). Долги жителей снизились всего на 1% и остались на прошлогоднем уровне. Такие данные приводит пресс-служба энергосбытовой компании.

В тепловой энергии прирост задолженности за год – в 3,9 раза: с 286 млн до 1 млрд 109 млн рублей.

Крупнейшим неплательщиком за потребленную тепловую энергию остается АО «Ивгортеплоэнерго»: компания должна порядка 1,8 млрд рублей, в том числе 920 млн рублей по вексельным обязательствам.

С должниками проводится активная претензионная работа, которая дает свои результаты. Так, с 1 ноября 2016 года по 1 ноября 2017 года от электроснабжения отключено более 800 потребителей, в том числе 163 юридических лица; от теплоснабжения – 10 юрлиц. За тот же период в суд направлено более 3500 исков на физических лиц по электроснабжению, 1455 исков – на должников-юрлиц (100 из них – по теплоснабжению).



Крупные должники за электроэнергию Дебиторская задолженность на 01.11.2017г. (руб.)



ОАО «ПСК» 51 млн. 848 тыс.

ОАО «Совхоз Тепличный» 40 млн. 840 тыс.

ОАО «Строммашина» 35 млн. 994 тыс.

МУП «Водоканал» (г. Кинешма) 33 млн. 282 тыс.

МУП «Приволжское теплоэнергетическое предприятие» (Приволжский район) 28 млн. 190 тыс.

ОАО «Оборонэнергосбыт» 18 млн. 635 тыс.





Крупные должники за теплоэнергию Дебиторская задолженность на 01.11.2017г. (руб.) АО «ИвГТЭ» (без учета задолженности по вексельным обязательствам)** 831 млн. 174 тыс. МУПП ЖКХ «Кохмабытсервис» (г. Кохма) 120 млн. 113 тыс. ЗАО «ИвТБС» 62 млн. 542 тыс. ООО «Коммунальщик» 32 млн. 788 тыс. ООО «КОММУНАЛЬЩИК» 25 млн. 955 тыс. АО "РЭУ" 4 млн. 710 тыс. Объекты теплоснабжения, находящиеся в оперативном управлении ФГКУ «Центральное ТУИО» Минобороны России 2 млн. 745 тыс.

**Общая задолженность АО «ИвГТЭ» по состоянию на 01.11.2017 составляет 1 млрд. 750 млн. 934 тыс. руб., в том числе по вексельным обязательствам – 919 млн. 76 тыс. руб.

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