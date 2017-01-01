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25 минут назад
В Иванове демонтировали очередную незаконную рекламную конструкцию
До конца года ликвидируют ещё пять таких - ФОТО
Сегодня в областном центре демонтировали очередную незаконную рекламную конструкцию. Она находилась на улице Нормандия-Неман у дома №77. К моменту сноса собственник был установлен, демонтаж произведен за его счет.
По информации мэрии, с начала ноября и по текущий момент снесены 4 незаконно стоящие рекламные конструкции. В отношении 2 конструкций собственники найдены и средства, затраченные на снос объектов, будут с них взысканы в полном объеме. Сейчас управление по делам наружной рекламы имеет в работе еще 5 выданных предписаний. До конца декабря объекты планируют также ликвидировать.
Фото: пресс-служба администрации г. Иваново
ключевые слова: рекламная конструкция демонтаж
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