В Иванове демонтировали очередную незаконную рекламную конструкцию

До конца года ликвидируют ещё пять таких - ФОТО





Сегодня в областном центре демонтировали очередную незаконную рекламную конструкцию. Она находилась на улице Нормандия-Неман у дома №77. К моменту сноса собственник был установлен, демонтаж произведен за его счет.

По информации мэрии, с начала ноября и по текущий момент снесены 4 незаконно стоящие рекламные конструкции. В отношении 2 конструкций собственники найдены и средства, затраченные на снос объектов, будут с них взысканы в полном объеме. Сейчас управление по делам наружной рекламы имеет в работе еще 5 выданных предписаний. До конца декабря объекты планируют также ликвидировать.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

поделиться ссылкой:

