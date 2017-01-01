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Новости

29 минут назад

Судебные приставы взыскали 640 тысяч рублей с бывшего полицейского, покрывавшего игорный бизнес


В областном центре владелец игорного бизнеса предложил полицейскому взятку за информацию о готовящихся проверках, а также за то, чтобы правоохранители закрывали глаза на его незаконную деятельность. Сотрудник внутренних органов согласился и взятку получил, за что и был осужден на 3 года со штрафом в размере 640 тысяч рублей.

Отбывая наказание в колонии, должник штраф выплачивал равномерно. Однако по освобождению из мест лишения свободы про долг свой забыл. В дело вмешались судебные приставы и ограничили должнику право выезда за пределы РФ. Принудительная мера подействовала, и бывший полицейский оперативно выплатил оставшуюся часть уголовного штрафа.

Также приставы взыскали уголовный штраф и с владельца азартного бизнеса 1 миллион 150 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Ивановской области.



ключевые слова: штраф долг судебные приставы УФССП
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