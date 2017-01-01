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Новости

48 минут назад

В Иванове состоится городской студенческий бал

В программе - мазурка, марш, полька-карусель, алеман, кадриль, вальсы


12 декабря в 18:00 в фойе Музыкального театра состоится городской студенческий бал «Сердце предано метели».

Бал подготовлен Объединенным советом студентов ИГЭУ в рамках Программы развития деятельности студенческих объединений по мотивам повести А.С. Пушкина «Метель».

История балов в ИГЭУ насчитывает уже 6 лет. В этом году бал приобрёл статус открытого общегородского. В нем примут участие пары всех вузов города.

В программу вечера включены:

• классические бальные танцы XIX века: мазурка, марш, полька-карусель, алеман, кадриль и, конечно, вальсы;

• выступления артистов Ивановского музыкального театра и Студии исторического танца «Макама»;

• игры и конкурсы для гостей;

• специальные призы для лучших пар от главы города Иваново и ректора ИГЭУ

Регистрация на бал проходит на портале student.ispu.ru.



ключевые слова: студенты бал
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