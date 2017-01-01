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Новости

59 минут назад

В Ивановской области сотрудника колонии обвинили во взяточничестве и наркопреступлении

Уголовное дело расследовано и направлено в суд


Утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего сотрудника колонии строгого режима №4 (Кинешемский район).

По версии следствия, младший инспектор группы надзора отдела безопасности ИК-4, находясь около дома на улице Лежневской в Иванове, забрал из тайника гашиш массой 2,97 грамма. Наркотики он хранил у себя и намеревался употребить их сам.

Кроме того, этот же инспектор согласился передать одному из осужденных запрещенный предмет – мобильный телефон – за взятку в размере 5 тысяч рублей. Но сделать это не успел. Так как был задержан сотрудниками собственной безопасности УФСИН.

В настоящее время уголовное дело о мелком взяточничестве и незаконном приобретении и хранении наркотиков направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.



ключевые слова: УФСИН взятка наркотики прокуратура суд
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