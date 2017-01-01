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Станислав Воскресенский назначил новое правительство Ивановской области
Сегодня, 11 декабря, временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский озвучил новый состав правительства региона.
Максим Громов – будет курировать строительство. Александр Шаботинский – сферу ЖКХ. Департамент сельского хозяйства возглавит Денис Черкесов, который до этого работал в Минсельхозе.
Все остальные члены правительства остались на прежних местах, избавившись от приставки врио:
- первый заместитель Председателя Правительства Ивановской области Сергей Зобнин;
- заместитель Председателя Правительства Ивановской области Светлана Давлетова;
- заместитель Председателя Правительства Ивановской области Ирина Эрмиш;
- заместитель Председателя Правительства Ивановской области - директор Департамента внутренней политики Ивановской области Евгений Нестеров;
- член Правительства Ивановской области - директора Департамента финансов Ивановской области Любовь Яковлева;
- член Правительства Ивановской области - руководителя аппарата Правительства Ивановской области Ольга Хасбулатова;
- члена Правительства Ивановской области - директора Департамента экономического развития и торговли Ивановской области Александр Лодышкин.
Кроме того, Станислав Воскресенский поручил создать автономную некоммерческую организацию по привлечению инвестиций в Ивановскую область. Ее возглавит Иван Петров (ООО "Протекс").
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