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Новости

5 минут назад

Станислав Воскресенский назначил новое правительство Ивановской области


Сегодня, 11 декабря, временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский озвучил новый состав правительства региона.

Максим Громов – будет курировать строительство. Александр Шаботинский – сферу ЖКХ. Департамент сельского хозяйства возглавит Денис Черкесов, который до этого работал в Минсельхозе.

Все остальные члены правительства остались на прежних местах, избавившись от приставки врио:

- первый заместитель Председателя Правительства Ивановской области Сергей Зобнин;

- заместитель Председателя Правительства Ивановской области Светлана Давлетова;

- заместитель Председателя Правительства Ивановской области Ирина Эрмиш;

- заместитель Председателя Правительства Ивановской области - директор Департамента внутренней политики Ивановской области Евгений Нестеров;

- член Правительства Ивановской области - директора Департамента финансов Ивановской области Любовь Яковлева;

- член Правительства Ивановской области - руководителя аппарата Правительства Ивановской области Ольга Хасбулатова;

- члена Правительства Ивановской области - директора Департамента экономического развития и торговли Ивановской области Александр Лодышкин.

Кроме того, Станислав Воскресенский поручил создать автономную некоммерческую организацию по привлечению инвестиций в Ивановскую область. Ее возглавит Иван Петров (ООО "Протекс").



ключевые слова: правительство
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									Медведь								
							
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  • 3 минуты назад
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							Все еврейские морды на месте, будут опять за Путина голосами барыжить,
    
Ждите - скоро, все кладбища города голосуют за Путина!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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