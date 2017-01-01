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36 минут назад
В колонии №4 обновили молитвенную комнату для мусульман
В колонии строгого режима №4, расположенной в селе Октябрьский Кинешемского района, после капитального ремонта открылась молельная комната для осужденных, исповедующих ислам. В помещении созданы комфортные бытовые условия, комната оборудована необходимой для проведения религиозных обрядов атрибутикой и литературой.
«В нашем учреждении содержатся 35 верующих мусульман, 25 из которых посещают молельную комнату ежедневно. Практика свободы вероисповедания в местах лишения свободы – важнейшая часть воспитательной работы с осужденными, поэтому администрацией учреждения для верующих создаются все необходимые условия», - отметил заместитель начальника учреждения Андрей Туманов.
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