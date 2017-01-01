Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

36 минут назад

В колонии №4 обновили молитвенную комнату для мусульман


В колонии строгого режима №4, расположенной в селе Октябрьский Кинешемского района, после капитального ремонта открылась молельная комната для осужденных, исповедующих ислам. В помещении созданы комфортные бытовые условия, комната оборудована необходимой для проведения религиозных обрядов атрибутикой и литературой.

«В нашем учреждении содержатся 35 верующих мусульман, 25 из которых посещают молельную комнату ежедневно. Практика свободы вероисповедания в местах лишения свободы – важнейшая часть воспитательной работы с осужденными, поэтому администрацией учреждения для верующих создаются все необходимые условия», - отметил заместитель начальника учреждения Андрей Туманов.



ключевые слова: УФСИН колония религия ислам
  • оцените новость:
  • (0)
  • 135
  • 1







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • 33 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В самолёт погрузить, - сброс грузового ящика с паксами над афганистаном на одном парашюте. Дешевле! - Денег же нет! - Или есть?!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •