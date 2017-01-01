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Новости

48 минут назад

Стоимость квадратного метра в новостройках Иванова увеличится на 500 рублей

Руководители строительных компаний винят в этом увеличение цен со стороны Хромцовского карьера на 50%

Руководители крупнейших строительных компаний региона и предприятий-производителей ЖБИ обратились с открытым письмом к губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому.

Письмо вызвано тем, что ООО «Хромцовский карьер» с 01 декабря 2017 года без объяснения причин повысил цену на щебень на 50%.

Данный поставщик в Ивановском регионе является монополистом. 
Руководители крупнейших строительных компаний области и предприятий-производителей ЖБИ беспокоятся, что это может привести  к существенному подорожанию их продукции, а главное – росту стоимости возводимого жилья.
Цены на бетон и смеси могут вырасти на 10%, на железобетонные конструкции – на 5%. Как следствие, стоимость жилой недвижимости в новостройках для населения может увеличиться на пятьсот и более рублей за квадратный метр. 
Строители кроме всего прочего утверждают, что им придется закупать щебень в Костромской или Владимирской областях, что скажется на поступлениях налогов в ивановский бюджет. "Рынок производства ЖБИ придет в полный упадок"

Письмо подписали:
- гендиректор ООО "Славянский дом" С.Н.Звонов
- гендиректор холдинга КСК П.И.Иневаткин
-  гендиректор ООО "ЖСК" А.И.Грингауз
- директор ГК "Квартал" В.А.Шерстюк
- гендиректор ООО "КСК-Домострой" М.Ю.Сенягин
- гендиректор ООО "Компания Строй-сервис" Г.Е.Газарян
- исполнительный директор ГК "Феникс" Ю.Э.Руковичникова
- директор ООО "Альба-Агро" Ю.И.Пархоменко
- гендиректор ООО "АКМ" Э.С.Саргсян
- главный инженер ООО "Керамак" М.Е.Сухарев
- гендиректор ООО "МСГ" Н.Е.Волкова 

Владельцем ООО "Хромцовский карьер" с 2015 года является АО "Национальная нерудная компания", директором ООО "Хромцовский карьер" является Валерий Лебедь.

Учредителями АО "Национальная нерудная компания" являются кипрские компании "Мансендикс холдингс лимитед" и  "Эн-эй-си нэшнл агрегейтс кампани лимитед"



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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Работать Надо Головой								
							
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  • 17 минут назад
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							Застройщики города Иваново обратились к губернатору области, уроженцу Санкт-Петербурга 2 месяца назад присланного из Москвы, с жалобой о том, что кипрская компания подняла цены на фурмановский щебень. Смех сквозь слёзы.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 16 минут назад
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							В Ковровском карьере все равно щебенку брать как и раньше придется,
    
а мокрый песок как брали в Хромцове так и будут брать, никуда не денутся - нефиг было продавать стратегический объект чуркам косорылым!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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