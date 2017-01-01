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48 минут назад
Стоимость квадратного метра в новостройках Иванова увеличится на 500 рублей
Руководители строительных компаний винят в этом увеличение цен со стороны Хромцовского карьера на 50%
Руководители крупнейших строительных компаний региона и предприятий-производителей ЖБИ обратились с открытым письмом к губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому.
Письмо вызвано тем, что ООО «Хромцовский карьер» с 01 декабря 2017 года без объяснения причин повысил цену на щебень на 50%.
Данный поставщик в Ивановском регионе является монополистом.
Руководители крупнейших строительных компаний области и предприятий-производителей ЖБИ беспокоятся, что это может привести к существенному подорожанию их продукции, а главное – росту стоимости возводимого жилья.
Цены на бетон и смеси могут вырасти на 10%, на железобетонные конструкции – на 5%. Как следствие, стоимость жилой недвижимости в новостройках для населения может увеличиться на пятьсот и более рублей за квадратный метр.
Письмо вызвано тем, что ООО «Хромцовский карьер» с 01 декабря 2017 года без объяснения причин повысил цену на щебень на 50%.
Данный поставщик в Ивановском регионе является монополистом.
Руководители крупнейших строительных компаний области и предприятий-производителей ЖБИ беспокоятся, что это может привести к существенному подорожанию их продукции, а главное – росту стоимости возводимого жилья.
Цены на бетон и смеси могут вырасти на 10%, на железобетонные конструкции – на 5%. Как следствие, стоимость жилой недвижимости в новостройках для населения может увеличиться на пятьсот и более рублей за квадратный метр.
Строители кроме всего прочего утверждают, что им придется закупать щебень в Костромской или Владимирской областях, что скажется на поступлениях налогов в ивановский бюджет. "Рынок производства ЖБИ придет в полный упадок"
Письмо подписали:
- гендиректор ООО "Славянский дом" С.Н.Звонов
- гендиректор холдинга КСК П.И.Иневаткин
- гендиректор ООО "ЖСК" А.И.Грингауз
- директор ГК "Квартал" В.А.Шерстюк
- гендиректор ООО "КСК-Домострой" М.Ю.Сенягин
- гендиректор ООО "Компания Строй-сервис" Г.Е.Газарян
- исполнительный директор ГК "Феникс" Ю.Э.Руковичникова
- директор ООО "Альба-Агро" Ю.И.Пархоменко
- гендиректор ООО "АКМ" Э.С.Саргсян
- главный инженер ООО "Керамак" М.Е.Сухарев
- гендиректор ООО "МСГ" Н.Е.Волкова
Учредителями АО "Национальная нерудная компания" являются кипрские компании "Мансендикс холдингс лимитед" и "Эн-эй-си нэшнл агрегейтс кампани лимитед"
Письмо подписали:
- гендиректор ООО "Славянский дом" С.Н.Звонов
- гендиректор холдинга КСК П.И.Иневаткин
- гендиректор ООО "ЖСК" А.И.Грингауз
- директор ГК "Квартал" В.А.Шерстюк
- гендиректор ООО "КСК-Домострой" М.Ю.Сенягин
- гендиректор ООО "Компания Строй-сервис" Г.Е.Газарян
- исполнительный директор ГК "Феникс" Ю.Э.Руковичникова
- директор ООО "Альба-Агро" Ю.И.Пархоменко
- гендиректор ООО "АКМ" Э.С.Саргсян
- главный инженер ООО "Керамак" М.Е.Сухарев
- гендиректор ООО "МСГ" Н.Е.Волкова
Владельцем ООО "Хромцовский карьер" с 2015 года является АО "Национальная нерудная компания", директором ООО "Хромцовский карьер" является Валерий Лебедь.
Учредителями АО "Национальная нерудная компания" являются кипрские компании "Мансендикс холдингс лимитед" и "Эн-эй-си нэшнл агрегейтс кампани лимитед"
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Комментарии (2)
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а мокрый песок как брали в Хромцове так и будут брать, никуда не денутся - нефиг было продавать стратегический объект чуркам косорылым!