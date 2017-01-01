Стоимость квадратного метра в новостройках Иванова увеличится на 500 рублей

Руководители строительных компаний винят в этом увеличение цен со стороны Хромцовского карьера на 50%

Руководители крупнейших строительных компаний региона и предприятий-производителей ЖБИ обратились с открытым письмом к губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому.



Письмо вызвано тем, что ООО «Хромцовский карьер» с 01 декабря 2017 года без объяснения причин повысил цену на щебень на 50%.



Данный поставщик в Ивановском регионе является монополистом.

Руководители крупнейших строительных компаний области и предприятий-производителей ЖБИ беспокоятся, что это может привести к существенному подорожанию их продукции, а главное – росту стоимости возводимого жилья.

Цены на бетон и смеси могут вырасти на 10%, на железобетонные конструкции – на 5%. Как следствие, стоимость жилой недвижимости в новостройках для населения может увеличиться на пятьсот и более рублей за квадратный метр.







Письмо подписали:

- гендиректор ООО "Славянский дом" С.Н.Звонов

- гендиректор холдинга КСК П.И.Иневаткин

- гендиректор ООО "ЖСК" А.И.Грингауз

- директор ГК "Квартал" В.А.Шерстюк

- гендиректор ООО "КСК-Домострой" М.Ю.Сенягин

- гендиректор ООО "Компания Строй-сервис" Г.Е.Газарян

- исполнительный директор ГК "Феникс" Ю.Э.Руковичникова

- директор ООО "Альба-Агро" Ю.И.Пархоменко

- гендиректор ООО "АКМ" Э.С.Саргсян

- главный инженер ООО "Керамак" М.Е.Сухарев

- гендиректор ООО "МСГ" Н.Е.Волкова

Строители кроме всего прочего утверждают, что им придется закупать щебень в Костромской или Владимирской областях, что скажется на поступлениях налогов в ивановский бюджет. "Рынок производства ЖБИ придет в полный упадок"Письмо подписали:- гендиректор ООО "Славянский дом" С.Н.Звонов- гендиректор холдинга КСК П.И.Иневаткин- гендиректор ООО "ЖСК" А.И.Грингауз- директор ГК "Квартал" В.А.Шерстюк- гендиректор ООО "КСК-Домострой" М.Ю.Сенягин- гендиректор ООО "Компания Строй-сервис" Г.Е.Газарян- исполнительный директор ГК "Феникс" Ю.Э.Руковичникова- директор ООО "Альба-Агро" Ю.И.Пархоменко- гендиректор ООО "АКМ" Э.С.Саргсян- главный инженер ООО "Керамак" М.Е.Сухарев- гендиректор ООО "МСГ" Н.Е.Волкова Владельцем ООО "Хромцовский карьер" с 2015 года является АО "Национальная нерудная компания", директором ООО "Хромцовский карьер" является Валерий Лебедь. Учредителями АО "Национальная нерудная компания" являются кипрские компании "Мансендикс холдингс лимитед" и "Эн-эй-си нэшнл агрегейтс кампани лимитед"



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