Иваново-Вознесенск покажут в зеркале фотографии

В областном центре открывается выставка фотографов конца XIX - начала ХХ века





15 декабря в Музейно-выставочном центре областного центра состоится открытие выставки «Привет из Иваново-Вознесенска» (город в зеркале фотографии).

«Фотографы Иваново-Вознесенска конца XIX - начала ХХ века оставили нам огромное наследие, благодаря которому мы можем вернуться в прошлое и увидеть город и повседневную жизнь горожан, - рассказывают организаторы выставки. - Многие виды старого и перестраивающегося Иваново-Вознесенска известны только по его фотографиям. Иваново-Вознесенск стал городом, в котором развитие фотографического дела шло особенно интенсивно и наглядно демонстрировало органическую связь двух новых феноменов культуры, рожденных XIX веком: индустриального города и фотографии».

Экспозиция выставки – воспроизведение визуальной модели исторического прошлого города конца XIX - начала ХХ вв. с использованием фотографий, документов, рекламы того времени, репортажей и заметок из местной и общероссийской периодики. Выставка интересна тем, что дает возможность увидеть оригиналы работ, выполненных мастерами фотографии начала XX века.

Каждая представленная на выставке фотография «вызывает к жизни» определенный сюжет, историческую или социальную проблему: «Фотография в повседневной жизни горожан», «Город-фабрика», «Площадь как олицетворение властных функций города», «Дорога к храму», «Градостроительные инициативы иваново-вознесенцев», «Основа всему – торговля», «Большой семейный альбом Иваново-Вознесенска», «Городские развлечения и отдых», – то есть все, чем жил и во что был включен столетие назад горожанин.

Интерактивная часть выставки позволит посетителям представить обстановку фотосалона XIX - начала XX вв. и создать свой фотопортрет в ретро-стиле.

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