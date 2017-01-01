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Новости

2 минуты назад

Четыре человека пострадали в ДТП в Кохме

Среди раненых – 10-летняя девочка – ФОТО


Автоавария произошла 10 декабря около 7 часов вечера на улице ивановской в Кохме. Водитель автомобиля Hyundai ix35, поворачивая налево, столкнулся с двигавшимся во встречном направлении Renault Logan.

В результате ДТП пострадали 4 человека, все – пассажиры Renault:

- 10-летняя девочка - с ушибом колена доставлена в ДОТО;

- женщина 1985 г.р. - с тупой травмой живота, ушибом почки доставлена в ОКБ;

- девушка 1992 г.р. - с ушибленной раной нижней губы доставлена в ОКБ;

- женщина 1986 г.р. - с ушибом грудной клетки доставлена в ОКБ.

По данным УГИБДД по Ивановской области, водители были трезвы.

Фото: УГИБДД



ключевые слова: ДТП пострадавшие
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