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2 минуты назад
Четыре человека пострадали в ДТП в Кохме
Среди раненых – 10-летняя девочка – ФОТО
Автоавария произошла 10 декабря около 7 часов вечера на улице ивановской в Кохме. Водитель автомобиля Hyundai ix35, поворачивая налево, столкнулся с двигавшимся во встречном направлении Renault Logan.
В результате ДТП пострадали 4 человека, все – пассажиры Renault:
- 10-летняя девочка - с ушибом колена доставлена в ДОТО;
- женщина 1985 г.р. - с тупой травмой живота, ушибом почки доставлена в ОКБ;
- девушка 1992 г.р. - с ушибленной раной нижней губы доставлена в ОКБ;
- женщина 1986 г.р. - с ушибом грудной клетки доставлена в ОКБ.
По данным УГИБДД по Ивановской области, водители были трезвы.
Фото: УГИБДД
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