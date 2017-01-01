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Новости

27 минут назад

В Иванове воришка убежал от сотрудника «Пятерочки», бросившись через поток машин

Погоня попала на ВИДЕО


В соцсетях появилась запись видеорегистратора, запечатлевшая погоню за магазинным воришкой в областном центре. Инцидент произошел в минувшую пятницу в ТЦ «Купеческий» на проспекте Ленина.

На кадрах видно, как из торгового центра выбегает какой-то мужчина и, не останавливаясь ни на секунду, бросается по «зебре» через проезжую часть на красный. Его пытается догнать сотрудник магазина «Пятерочка», но у светофора останавливается, не рискуя бежать по проспекту сквозь поток машин.

Помог ли кто-то задержать дерзкого и отчаянного воришку или ему удалось-таки скрыться, неизвестно.  



ключевые слова: магазин кража вор погоня
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