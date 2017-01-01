В Иванове в квартире дома загорелась стиральная машина





Пожар произошел 10 декабря около половины первого ночи в 4-й квартире 68-го дома в Пограничном переулке областного центра. Когда на место происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, в подъезде дома наблюдалось задымление.

В результате пожара огонь повредил стиральную машину, квартира закоптилась на площади 15 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал.

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