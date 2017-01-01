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Новости

сегодня, 14:11

Продюсеры фильмов "Стиляги", "Брат", "Метро" обсудили с губернатором организацию кинособытий для Ивановской области

Во встрече приняли участие праправнук Льва Толстого и супруга губернатора

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский разместил в своем Instagram фото известных российских кинорежиссеров и продюсеров Валерия Тодоровского (фильмы "Стиляги", "Оттепель", "Большой", сериал "Каменская") Сергея Сельянова ("Брат", "Брат-2",  "Салют-7"),  Игоря Толстунова ("Ледокол", "Метро", "Школа", "Монах и бес", "Водитель для Веры", "Станица"), которые склонились над столом в музее Бурылина в Иванове. 
На фото также советник Президента РФ (и праправнук Льва Толстого) Владимир Толстой и супруга губернатора актриса, продюсер Светлана Дрыга.

"Показал музей,  - прокомментировал фото Воскресенский. - А вечером будем обсуждать, какие новые кинособытия организовать для жителей Ивановской области".

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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									GroBert								
							
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  • 32 минуты назад
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							Вы совсем наглость потеряли - сидеть на музейных экспонатах?
    
Это музей, а не бордель.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist								
							
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  • 2 минуты назад
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							Давайте кино снимать! Я за!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Продюсеры фильмов "Стиляги", "Брат", "Метро" обсудили с губернатором организацию кинособытий для Ивановской области
				
сегодня, 14:11

				

				Продюсеры фильмов "Стиляги", "Брат", "Метро" обсудили с губернатором организацию кинособытий для Ивановской области 
								

					Во встрече приняли участие праправнук Льва Толстого и супруга губернатора				

				

	    			
    
	    				
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