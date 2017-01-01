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сегодня, 14:11
Продюсеры фильмов "Стиляги", "Брат", "Метро" обсудили с губернатором организацию кинособытий для Ивановской области
Во встрече приняли участие праправнук Льва Толстого и супруга губернатора
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский разместил в своем Instagram фото известных российских кинорежиссеров и продюсеров Валерия Тодоровского (фильмы "Стиляги", "Оттепель", "Большой", сериал "Каменская") Сергея Сельянова ("Брат", "Брат-2", "Салют-7"), Игоря Толстунова ("Ледокол", "Метро", "Школа", "Монах и бес", "Водитель для Веры", "Станица"), которые склонились над столом в музее Бурылина в Иванове.
На фото также советник Президента РФ (и праправнук Льва Толстого) Владимир Толстой и супруга губернатора актриса, продюсер Светлана Дрыга.
"Показал музей, - прокомментировал фото Воскресенский. - А вечером будем обсуждать, какие новые кинособытия организовать для жителей Ивановской области".
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Новость дня
сегодня, 14:11Продюсеры фильмов "Стиляги", "Брат", "Метро" обсудили с губернатором организацию кинособытий для Ивановской области
Во встрече приняли участие праправнук Льва Толстого и супруга губернатора
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Это музей, а не бордель.