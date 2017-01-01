Продюсеры фильмов "Стиляги", "Брат", "Метро" обсудили с губернатором организацию кинособытий для Ивановской области

Во встрече приняли участие праправнук Льва Толстого и супруга губернатора

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Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский разместил в своем Instagram фото известных российских кинорежиссеров и продюсеров(фильмы "Стиляги", "Оттепель", "Большой", сериал "Каменская")("Брат", "Брат-2", "Салют-7"),("Ледокол", "Метро", "Школа", "Монах и бес", "Водитель для Веры", "Станица"), которые склонились над столом в музее Бурылина в Иванове.На фото также советник Президента РФ (и праправнук Льва Толстого)и супруга губернатора актриса, продюсер- прокомментировал фото Воскресенский. -".