Четыре представителя Ивановской области примут участие в большой пресс-конференции Владимира Путина

Главное медиа-событие года состоится 14 декабря 2017 года





В ежегодной большой пресс-конференции Президента России Владимира Путина, которая состоится 14 декабря в столице, примут участие 4 представителя Ивановской области. По данным Управления пресс-службы и информации Президента, в списке приглашенных на главное медиа-событие года - Дарья Бобровицкая («Ивановская газета»), Алексей Рябчиков («Иваново-Вознесенск»), Денис Комаровский («Kineshemec.ru») и Виталий Типикин («Волжский бульварЪ»).

Пресс-конференция традиционно пройдет в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. Ее прямую трансляцию будут вести телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и «Первый канал», а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России». Сурдоперевод в прямом эфире обеспечит «Общественное телевидение России».

Всего на пресс-конференцию было аккредитовано 1640 представителей российских и зарубежных медиа.

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