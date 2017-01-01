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Новости

сегодня, 13:59

Четыре представителя Ивановской области примут участие в большой пресс-конференции Владимира Путина

Главное медиа-событие года состоится 14 декабря 2017 года


В ежегодной большой пресс-конференции Президента России Владимира Путина, которая состоится 14 декабря в столице, примут участие 4 представителя Ивановской области. По данным Управления пресс-службы и информации Президента, в списке приглашенных на главное медиа-событие года - Дарья Бобровицкая («Ивановская газета»), Алексей Рябчиков («Иваново-Вознесенск»), Денис Комаровский («Kineshemec.ru») и Виталий Типикин («Волжский бульварЪ»).

Пресс-конференция традиционно пройдет в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. Ее прямую трансляцию будут вести телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и «Первый канал», а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России». Сурдоперевод в прямом эфире обеспечит «Общественное телевидение России».

Всего на пресс-конференцию было аккредитовано 1640 представителей российских и зарубежных медиа.



ключевые слова: Владимир Путин пресс-конференция медиа СМИ
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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									GroBert								
							
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  • 52 минуты назад
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							"В Калининградской области уничтожили одну тонну манго, запрещенную к ввозу в России. Как сообщили сегодня, 8 декабря,в Калининградской областной таможни, груз прибыл из Литвы. Всего в фуре находилсь 238 картонных коробок со свежим манго общим весом брутто 1003 килограмма."								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									GroBert								
							
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  • 50 минут назад
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										+1
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							"За 2016 год в России было выдано более 800 000 судебных разрешений на прослушку телефона."								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									GroBert								
							
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  • 46 минут назад
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    • 
										+1
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							"За январь-июнь 2017 года было выдано более 436 000 судебных разрешений на прослушку телефона."								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									GroBert								
							
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  • 35 минут назад
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										+1
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							Пусть спросят у Путина, почему он объявил о своем выдвижении на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде. Этот завод спроектировали американцы, руководство строительством осуществляли американцы, поставили оборудование американцы. ГАЗ выпускал автомобили по чертежам американской фирмы Ford.
    
Сейчас ГАЗ собирает немецкие, американские, чешские машины. Автомобиль "Волга"? Не знаю, давно не видел. Их вообще еще выпускают?!
    

    
Путин за 17 лет не создал новых предприятий в нашей стране. Поэтому и выступает перед массовкой, которой заплатили 200 рублей, на заводе, построенном американцами. На заводе, которые собирает немецкие автомобили.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Николатунь								
							
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  • 26 минут назад
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										+1
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							Друзья, в этот трудный для Путина час, когда оголтелые оппоненты необоснованно критикуют его выдвижение из-за обнищания населения, разрушенной инфраструктуры и статуса спортивного изгоя, мы должны целиком сосредоточиться на главной задаче — разоблачать проклятого Навального.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Николатунь								
							
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  • 22 минуты назад
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										+1
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							"Третий президентский срок Путина стал катастрофой для России. В 2011 году мы были хоть и развивающейся, но уважаемой в мире страной, мы думали про новые технологии и развитие своих городов. Конечно, получалось из этих инноваций Сколково, но на повестке дня был Медведев со Стивом Джобсом и айфонами, Олимпиада в Сочи и Ёмобиль.
    
Сегодня на повестке война с укрофашистами, вражда с Западом, позорное отстранение от зимней олимпиады. Нищета никуда не делась, за третий срок Путина люди стали ещё беднее, но главное — пропала надежда на то, что это когда-нибудь может улучшится. Сумасшедшие казаки с кадилами вот-вот ворвутся в офис Яндекса и устроят там суды тройками над предателями родины именем детей и ветеранов по законам военного времени."								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Натали								
							
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  • 16 минут назад
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							Статья 81
    
 
    

    
1. Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
    
2. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет.
    

    
3. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		Продюсеры фильмов "Стиляги", "Брат", "Метро" обсудили с губернатором организацию кинособытий для Ивановской области
				
сегодня, 14:11

				

				Продюсеры фильмов "Стиляги", "Брат", "Метро" обсудили с губернатором организацию кинособытий для Ивановской области 
								

					Во встрече приняли участие праправнук Льва Толстого и супруга губернатора				

				

	    			
    
	    				
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