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Четыре представителя Ивановской области примут участие в большой пресс-конференции Владимира Путина
Главное медиа-событие года состоится 14 декабря 2017 года
В ежегодной большой пресс-конференции Президента России Владимира Путина, которая состоится 14 декабря в столице, примут участие 4 представителя Ивановской области. По данным Управления пресс-службы и информации Президента, в списке приглашенных на главное медиа-событие года - Дарья Бобровицкая («Ивановская газета»), Алексей Рябчиков («Иваново-Вознесенск»), Денис Комаровский («Kineshemec.ru») и Виталий Типикин («Волжский бульварЪ»).
Пресс-конференция традиционно пройдет в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. Ее прямую трансляцию будут вести телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и «Первый канал», а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России». Сурдоперевод в прямом эфире обеспечит «Общественное телевидение России».
Всего на пресс-конференцию было аккредитовано 1640 представителей российских и зарубежных медиа.
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Сейчас ГАЗ собирает немецкие, американские, чешские машины. Автомобиль "Волга"? Не знаю, давно не видел. Их вообще еще выпускают?!
Путин за 17 лет не создал новых предприятий в нашей стране. Поэтому и выступает перед массовкой, которой заплатили 200 рублей, на заводе, построенном американцами. На заводе, которые собирает немецкие автомобили.
Сегодня на повестке война с укрофашистами, вражда с Западом, позорное отстранение от зимней олимпиады. Нищета никуда не делась, за третий срок Путина люди стали ещё беднее, но главное — пропала надежда на то, что это когда-нибудь может улучшится. Сумасшедшие казаки с кадилами вот-вот ворвутся в офис Яндекса и устроят там суды тройками над предателями родины именем детей и ветеранов по законам военного времени."
1. Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
2. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет.
3. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд.