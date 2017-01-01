В Ивановской области «Искандеры-М» поразили командные пункты условного противника

Шуйские ракетчики провели учения





В Ивановской области прошли учения ракетчиков. Военнослужащие шуйской ракетной бригады выполнили одиночные и групповые электронные пуски ракет ОТРК «Искандер-М» по различным целям на удалении в нескольких сотнях километров от стартовых позиций. Пораженные цели имитировали командные пункты и радиолокационные станции условного противника.

«Кроме того, ракетчики провели комплекс мероприятий по подготовке и выводу техники из парка в условиях полной светомаскировки и радиомолчания, отработали действия при совершении марша по пересеченной местности в обход автомобильных дорог общего пользования и занятии стартовых позиций», - сообщает телеканал «Звезда».

В учениях приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано более 50 единиц боевой и специальной техники.

поделиться ссылкой:

