Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

3 минуты назад

В Ивановской области «Искандеры-М» поразили командные пункты условного противника

Шуйские ракетчики провели учения


В Ивановской области прошли учения ракетчиков. Военнослужащие шуйской ракетной бригады выполнили одиночные и групповые электронные пуски ракет ОТРК «Искандер-М» по различным целям на удалении в нескольких сотнях километров от стартовых позиций. Пораженные цели имитировали командные пункты и радиолокационные станции условного противника.

«Кроме того, ракетчики провели комплекс мероприятий по подготовке и выводу техники из парка в условиях полной светомаскировки и радиомолчания, отработали действия при совершении марша по пересеченной местности в обход автомобильных дорог общего пользования и занятии стартовых позиций», - сообщает телеканал «Звезда».

В учениях приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано более 50 единиц боевой и специальной техники.



ключевые слова: армия ракетчики "Искандер-М" учения
  • оцените новость:
  • (0)
  • 21
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации