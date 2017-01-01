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55 минут назад

Установлена личность мужчины, труп которого был найден в сугробе в Вичуге

Выяснилось, что погибший страдал заболеванием сердца


Как мы сообщали ранее, вчера утром на улице Торговой в Вичуге был найден труп неизвестного мужчины. Тело лежало лицом вниз в сугробе. На место происшествия была направлена оперативная группа полиции.

«Сыщики сумели установить личность погибшего. 65-летний мужчина страдал заболеванием сердца. Внешних признаков насильственной смерти при осмотре трупа выявить не удалось. Однако окончательные причины гибели человека будут установлены судебными медиками в ходе исследования тела», - рассказал начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин.



ключевые слова: труп полиция
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