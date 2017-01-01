Житель Фурманова похитил 18 бутылок алкоголя во время разгрузки товара

Полиция задержала злоумышленника





Криминальный инцидент произошел в Фурманове. По словам обратившегося в полицию представителя торговой сети, во время выгрузки товара из машины неизвестный похитил 12 бутылок коньяка и 6 бутылок вина.

Опросив работников магазина и изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники установили личность подозреваемого в краже и задержали его. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался ранее не судимый 46-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до 2 лет лишения свободы.

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