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сегодня, 12:30
Житель Фурманова похитил 18 бутылок алкоголя во время разгрузки товара
Полиция задержала злоумышленника
Криминальный инцидент произошел в Фурманове. По словам обратившегося в полицию представителя торговой сети, во время выгрузки товара из машины неизвестный похитил 12 бутылок коньяка и 6 бутылок вина.
Опросив работников магазина и изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники установили личность подозреваемого в краже и задержали его. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался ранее не судимый 46-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до 2 лет лишения свободы.
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Комментарии (1)
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- Baxтанг Камикадзeсегодня, 12:36Я тоже как-то раз похитил 1.5 литра спирта в процедурной! :)