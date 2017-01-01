Избран новый председатель Ивановского областного краеведческого общества





Сегодня, 8 декабря, на Всероссийской научно-практической конференции «Борисовские чтения» произошли изменения в руководстве Ивановского областного краеведческого общества. Профессор ИвГУ К.Е. Балдин, который с 1993 года возглавлял региональное краеведческого общество, сложил свои полномочия. Новым председателем организации был избран кандидат исторических наук Владимир Возилов.

В.В. Возилов до этого момента 10 лет возглавлял «Шуйское краеведческое общество» – одну из наиболее активно работающих местных краеведческих организаций региона. Собравшиеся поставили перед новым руководителем задачи реорганизации работы общества. В своем выступлении В.В. Возилов обозначил основные направления работы: изменение устава областной краеведческой организации, формирование новой структуры и принятие новой программы деятельности. В ближайших планах – проведение областной краеведческой конференции и издание сборника трудов ИОКО.

Заместителями председателя Ивановского областного краеведческого общества были избраны кандидат исторических наук А.М. Семененко и заместитель директора по науке Музея имени Д.Г. Бурылина Д.Л. Орлов. Новым руководителем «Шуйского краеведческого общества» стала известный археолог О.А. Несмиян.

Биографическая справка:

Возилов Владимир Владимирович родился 9 февраля 1973 года в городе Шуе. Окончил исторический факультет Ивановского государственного университета. В 2000 году защитил кандидатскую диссертацию.

Автор более 200 научных публикаций, в том числе четырех монографий и нескольких сборников статей на краеведческие темы.

Как составитель и ответственный редактор выпустил более 40 научных изданий, является составителем и редактором серийных изданий «Неизвестный М.В. Фрунзе» (вышло 5 выпусков) и «Борисовский сборник» (вышло 8 выпусков).

С 2008 года – член Президиума Ивановского областного краеведческого общества. С 1996 года – депутат Шуйской городской Думы четвертого, пятого и шестого созывов. С июня 2007 года директор Шуйского историко-художественного и мемориального музея имени М.В. Фрунзе.

Лауреат премии Губернатора Ивановской области «За личный вклад в развитие культуры в Ивановской области» (2010 г.) и Всероссийской литературной премии имени К.Д. Бальмонта «Будем как солнце» (2015 г.).

Награжден рядом общественных и ведомственных медалей.

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