В Иванове закрывается офис приема-выдачи документов Кадастровой палаты





Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ивановской области информирует жителей города о закрытии с 11 декабря 2017 года своего офиса приема-выдачи документов, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 104а.

Однако приём и выдача документов по экстерриториальному принципу будет по-прежнему осуществляться в данном офисе. Экстерриториальный принцип предполагает проведение кадастрового учета и регистрацию прав собственности на объекты недвижимости, расположенные в других регионах. Данный принцип оказания услуги многократно повышает удобство ее получения, сокращает временные и финансовые затраты граждан.

Для получения государственных услуг Росреестра ивановцы могут обратиться в любой МФЦ в регионе. Более подробную информацию о работе ивановских МФЦ можно получить на Портале центров предоставления услуг Ивановской области. Кроме того, все госуслуги Росреестра доступны для получения в электронном виде через Портал Росреестра.

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