Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 18:19

В Иванове закрывается офис приема-выдачи документов Кадастровой палаты


Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ивановской области информирует жителей города о закрытии с 11 декабря 2017 года своего офиса приема-выдачи документов, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Ташкентская, д. 104а.

Однако приём и выдача документов по экстерриториальному принципу будет по-прежнему осуществляться в данном офисе. Экстерриториальный принцип предполагает проведение кадастрового учета и регистрацию прав собственности на объекты недвижимости, расположенные в других регионах. Данный принцип оказания услуги многократно повышает удобство ее получения, сокращает временные и финансовые затраты граждан.

Для получения государственных услуг Росреестра ивановцы могут обратиться в любой МФЦ в регионе. Более подробную информацию о работе ивановских МФЦ можно получить на Портале центров предоставления услуг Ивановской области. Кроме того, все госуслуги Росреестра доступны для получения в электронном виде через Портал Росреестра.



ключевые слова: Росреестр Кадастровая палата госуслуги офис документы
  • оцените новость:
  • (0)
  • 356
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области 77-летний пенсионер незаконно хранил боеприпасы 
				
сегодня, 13:27

				

				В Ивановской области 77-летний пенсионер незаконно хранил боеприпасы  
									
								

					
	 Изъятые патроны неустановленного калибра направлены на экспертизу - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							891						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Ивановской области завершено расследование смертельного нападения оленя на егеря
				
сегодня, 13:08

				

				В Ивановской области завершено расследование смертельного нападения оленя на егеря 
								

					
	 По его результатам компания «Орион» оштрафована на 200 тысяч рублей
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2432						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Ивановской области на детей около школы напала собака
				
сегодня, 11:59

				

				В Ивановской области на детей около школы напала собака 
								

					
	 Одного из мальчиков пес укусил за ногу
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3493						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Иванове столкнулись автоцистерна, «ГАЗель» и легковушка
				
сегодня, 10:02

				

				В Иванове столкнулись автоцистерна, «ГАЗель» и легковушка 
									
								

					
	 Есть пострадавший – ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3075						
    •