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Новости

2 минуты назад

На руководителя подразделения «Ивгорэлектросети» завели уголовное дело

Он подозревается в коммерческом подкупе


В Иванове возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе. По данным следствия, 7 декабря 2017 года руководитель подразделения АО «Ивановская городская электрическая сеть» получил 100 тысяч рублей за сокрытие от руководства общества задолженности одного из потребителей электроэнергии в размере 280 тысяч рублей и уничтожение документов, подтверждающих наличие указанной задолженности. Денежные средства были переданы через посредника сыном должника.

Преступление было выявлено УЭБ И ПК УМВД. В настоящее время по уголовному делу проводятся действия, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.



ключевые слова: "Ивгорэлектросеть" коммерческий подкуп уголовное дело
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