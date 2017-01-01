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2 минуты назад
На руководителя подразделения «Ивгорэлектросети» завели уголовное дело
Он подозревается в коммерческом подкупе
В Иванове возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе. По данным следствия, 7 декабря 2017 года руководитель подразделения АО «Ивановская городская электрическая сеть» получил 100 тысяч рублей за сокрытие от руководства общества задолженности одного из потребителей электроэнергии в размере 280 тысяч рублей и уничтожение документов, подтверждающих наличие указанной задолженности. Денежные средства были переданы через посредника сыном должника.
Преступление было выявлено УЭБ И ПК УМВД. В настоящее время по уголовному делу проводятся действия, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.
ключевые слова: "Ивгорэлектросеть" коммерческий подкуп уголовное дело
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