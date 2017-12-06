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По факту гибели 16-летней кинешемки возбуждено уголовное дело
Девушка, находясь в ванной, отравилась угарным газом
По результатом доследственной проверки по факту смерти в Кинешме 16-летней девушки возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.
По предварительным данным, накопление в квартире на улице Менделеева угарного газа, ставшего причиной смерти девушки, произошло в результате использования газового оборудования (котла) в помещении, которое не проветривалось надлежащим образом. В квартире отсутствовали приточные клапаны, и в момент смерти несовершеннолетней окна были плотно закрыты. Работающая электрическая вытяжка могла способствовать увеличению концентрации угарного газа в ванной комнате, где находилась девушка, и привести к трагедии.
По уголовному делу проводятся следственные действия.
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