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Новости

35 минут назад

По факту гибели 16-летней кинешемки возбуждено уголовное дело

Девушка, находясь в ванной, отравилась угарным газом


По результатом доследственной проверки по факту смерти в Кинешме 16-летней девушки возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.

По предварительным данным, накопление в квартире на улице Менделеева угарного газа, ставшего причиной смерти девушки, произошло в результате использования газового оборудования (котла) в помещении, которое не проветривалось надлежащим образом. В квартире отсутствовали приточные клапаны, и в момент смерти несовершеннолетней окна были плотно закрыты. Работающая электрическая вытяжка могла способствовать увеличению концентрации угарного газа в ванной комнате, где находилась девушка, и привести к трагедии.

По уголовному делу проводятся следственные действия.



ключевые слова: угарный газ отравление гибель подросток уголовное дело
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