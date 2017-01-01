Молодые ученые Ивановской области устроят состязание на Science Slam

Победитель будет определен при помощи шумометра





14 декабря в ивановской «Точке кипения» состоится чтение лекций от молодых учёных «Science Slam Иваново 2017». Начало – в 18:00.

В проекте участвует 6 вузов областного центра. Читать свою лекцию должен один представитель от вуза. А победителя определят с помощью шумометра – по громкости оваций.

Слэм представляет собой серию научных лекций, которые читают молодые учёные. Каждое выступление длится ограниченное время, как правило, не больше 10 минут. Изложение доклада должно быть доступным и интересным неподготовленной аудитории.

Организатором «Science Slam Иваново 2017» выступает Совет молодых учёных ИвГУ.

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