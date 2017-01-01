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57 минут назад
Молодые ученые Ивановской области устроят состязание на Science Slam
Победитель будет определен при помощи шумометра
14 декабря в ивановской «Точке кипения» состоится чтение лекций от молодых учёных «Science Slam Иваново 2017». Начало – в 18:00.
В проекте участвует 6 вузов областного центра. Читать свою лекцию должен один представитель от вуза. А победителя определят с помощью шумометра – по громкости оваций.
Слэм представляет собой серию научных лекций, которые читают молодые учёные. Каждое выступление длится ограниченное время, как правило, не больше 10 минут. Изложение доклада должно быть доступным и интересным неподготовленной аудитории.
Организатором «Science Slam Иваново 2017» выступает Совет молодых учёных ИвГУ.
ключевые слова: наука молодежь ученые лекция состязание
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