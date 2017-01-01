Десантники подарили врио губернатора голубой берет и тельняшку

Станислав Воскресенский посетил 98-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию





Сегодня, 8 декабря, базе 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии состоялось открытие межрегиональной военно-патриотической игры «Зарница». В мероприятии принял участие временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский.

Глава региона посетил музей 217-го гвардейского парашютно-десантного полка, осмотрел выставку техники и вооружения, познакомился с условиями размещения военнослужащих дивизии. Станислав Воскресенский пообщался с военнослужащими дивизии, представителями юнармейских отрядов и иваново-вознесенского кадетского корпуса.

Приветствуя участников игры «Зарница», врио губернатора подчеркнул, что военнослужащие 98-й дивизии вносят огромный вклад не только в обеспечение безопасности страны, но и в военно-патриотическое воспитание молодежи. «Более 12 тысяч школьников и студентов Ивановской области сегодня входят в различные военно-патриотические объединения. Реализацию этих программ мы, безусловно, продолжим», - отметил Станислав Воскресенский. Глава региона напомнил, что девиз 217-ого гвардейского парашютно-десантного полка - «долг, отвага и честь», он пожелал участникам игр проявить на соревнованиях именно эти качества.

За большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи Станислав Воскресенский вручил благодарственное письмо коллективу дивизии. В свою очередь командир дивизии, полковник Николай Чобан передал врио губернатора на память главные атрибуты воздушно-десантных войск – голубой берет и тельняшку. В завершение торжественной части состоялось возложение цветов к монументу воинам десантникам, погибшим при выполнении воинского долга.

По материалам пресс-службы правительства Ивановской области

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