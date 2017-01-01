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Новости

сегодня, 16:57

Десантники подарили врио губернатора голубой берет и тельняшку

Станислав Воскресенский посетил 98-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию


Сегодня, 8 декабря, базе 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии состоялось открытие межрегиональной военно-патриотической игры «Зарница». В мероприятии принял участие временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский.

Глава региона посетил музей 217-го гвардейского парашютно-десантного полка, осмотрел выставку техники и вооружения, познакомился с условиями размещения военнослужащих дивизии. Станислав Воскресенский пообщался с военнослужащими дивизии, представителями юнармейских отрядов и иваново-вознесенского кадетского корпуса.

Приветствуя участников игры «Зарница», врио губернатора подчеркнул, что военнослужащие 98-й дивизии вносят огромный вклад не только в обеспечение безопасности страны, но и в военно-патриотическое воспитание молодежи. «Более 12 тысяч школьников и студентов Ивановской области сегодня входят в различные военно-патриотические объединения. Реализацию этих программ мы, безусловно, продолжим», - отметил Станислав Воскресенский. Глава региона напомнил, что девиз 217-ого гвардейского парашютно-десантного полка - «долг, отвага и честь», он пожелал участникам игр проявить на соревнованиях именно эти качества.

За большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи Станислав Воскресенский вручил благодарственное письмо коллективу дивизии. В свою очередь командир дивизии, полковник Николай Чобан передал врио губернатора на память главные атрибуты воздушно-десантных войск – голубой берет и тельняшку. В завершение торжественной части состоялось возложение цветов к монументу воинам десантникам, погибшим при выполнении воинского долга.

По материалам пресс-службы правительства Ивановской области



ключевые слова: Станислав Воскресенский ВДВ десантники
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Фокин Валерий								
							
    • 
							
  • 34 минуты назад
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    • 
										+1
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							   Интересно, а что было в голове у десантуры 217 гв. пдп: как они себе представляли Врио главы. Задались ли вопросом - мол, а кандидат то в армии вообще служил? Он хоть военную кафедру посещал в своём ВУЗе? А погоны лейтенанта запаса у него хоть имеются с военным билетом?
    
Время то нынче почти пред-/военное (да и Путин недавно намекал о мобилизационной подготовке), кругом мол враги, шпионы... 
    
Как то этот момент журналисты нам (интересующимся избирателям) в момент назначения и справки на "кандидата Воскресенского" не дали 2 месяца назад.
    
И ещё интересно, а вручили бы Воскресенском краповый берет, посети он часть спецназа, или ограничились лишь тельняшкой (это к вопросу о "цене" цвета берета)? 
    
Опыт генерала Дюмина, говорит о том, что кандидатов с военным прошлым избиратель уважает, голосует и, в конечном счёте, избирает такового.
    
Проясните, кто знает.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
    • 
							
  • 22 минуты назад
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										0
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							Дело не в звездах на пагонах... На небе их всё равно больше) Самое главное, чтобы человек был хороший! А для хорошего человека берета и тельняшки не жалко! Я так думаю!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist								
							
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  • 6 минут назад
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							Тельняшку мне в 7 лет дарил один полковник ВДВ из Рязани)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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