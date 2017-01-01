Новости
14 минут назад
В Ивановской области директор сельхозпредприятия больше года не платил работникам зарплату
Возбуждено уголовное дело
В отношении директора одного из сельскохозяйственных предприятий Вичугского района возбуждено уголовное дело о полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев
С марта 2014 года по май 2015 года директор из личной заинтересованности, связанной с обеспечением работоспособности сельхозпредприятия и сохранения тем самым своей должности и дохода, не выплачивал трем своим работникам зарплату. Общая задолженность составила свыше 300 тысяч рублей.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
ключевые слова: зарплата задолженность уголовное дело
- оцените новость:
-
(0)
- 90
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 13:27В Ивановской области 77-летний пенсионер незаконно хранил боеприпасы
Изъятые патроны неустановленного калибра направлены на экспертизу - ФОТО
-
(0)
- 708
сегодня, 13:08В Ивановской области завершено расследование смертельного нападения оленя на егеря
По его результатам компания «Орион» оштрафована на 200 тысяч рублей
-
(0)
- 2008
сегодня, 11:59В Ивановской области на детей около школы напала собака
Одного из мальчиков пес укусил за ногу
-
(2)
- 2929
сегодня, 10:02В Иванове столкнулись автоцистерна, «ГАЗель» и легковушка
Есть пострадавший – ФОТО
-
(1)
- 2604