В Ивановской области директор сельхозпредприятия больше года не платил работникам зарплату

Возбуждено уголовное дело





В отношении директора одного из сельскохозяйственных предприятий Вичугского района возбуждено уголовное дело о полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев

С марта 2014 года по май 2015 года директор из личной заинтересованности, связанной с обеспечением работоспособности сельхозпредприятия и сохранения тем самым своей должности и дохода, не выплачивал трем своим работникам зарплату. Общая задолженность составила свыше 300 тысяч рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

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