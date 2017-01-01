Житель Ивановской области нашел сбежавшую от него подругу и вонзил ей нож в сердце

Затем отвез ее к себе домой и только потом вызвал истекающей кровью девушке «скорую»





В Шуе между гражданскими супругами произошел конфликт, в результате которого 26-летняя девушка ушла из дома, и мужчина в состоянии алкогольного опьянения отправился на ее поиски. Обнаружив сожительницу в баре, 29-летний молодой человек вывел ее из питейного заведения и на улице ударил ножом. На такси подозреваемый отвез раненую супругу домой, и только в квартире, увидев, что девушка истекает кровью, вызвал скорую помощь. Медики диагностировали у пациентки колото-резаное ранение грудной клетки с повреждением предсердия.

Информация была передана в полицию, и вскоре подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью был задержан. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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