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Вичугская прокуратура наказала налоговиков, кошмарящих бизнес
В отношении начальника местной налоговой инспекции внесено представление
В Вичуге в ходе прокурорской проверки было установлено, что налоговая инспекция нарушило налоговое законодательство. В частности, Межрайонная ИФНС России № 1 по Ивановской области в отношении одного из юридических лиц приняла решение о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля.
Между тем в решении были указаны не предусмотренные налоговым законодательством мероприятия контроля, такие как вызов налогоплательщика для дачи пояснений, ознакомление с оригиналами документов, выемка документов.
«По результатам проверки в адрес и.о. начальника Межрайонной ИФНС России № 1 по Ивановской области внесено представление об устранении нарушений налогового законодательства», - говорится в сообщении областной прокуратуры.
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хоспидя, ну наймите уже грамотных то!