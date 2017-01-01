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Новости

сегодня, 15:13

Вичугская прокуратура наказала налоговиков, кошмарящих бизнес

В отношении начальника местной налоговой инспекции внесено представление


В Вичуге в ходе прокурорской проверки было установлено, что налоговая инспекция нарушило налоговое законодательство. В частности, Межрайонная ИФНС России № 1 по Ивановской области в отношении одного из юридических лиц приняла решение о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля.

Между тем в решении были указаны не предусмотренные налоговым законодательством мероприятия контроля, такие как вызов налогоплательщика для дачи пояснений, ознакомление с оригиналами документов, выемка документов.

«По результатам проверки в адрес и.о. начальника Межрайонной ИФНС России № 1 по Ивановской области внесено представление об устранении нарушений налогового законодательства», - говорится в сообщении областной прокуратуры.



ключевые слова: налоги налоговая инспекция прокуратура
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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									99d								
							
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  • сегодня, 15:19
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							Вот это правильно. Аппетиты у налоговиков разрослись мама горюй. Сажать уже этих "блюстителей" пора. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist								
							
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  • сегодня, 15:31
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    • 
										0
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							Если есть коррупция то конечно надо! А так трогать почём зря бизнес не стоит! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Гражданин37								
							
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  • сегодня, 15:33
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							Самый "кошмарящий" бизнес орган - прокуратура! За палками своими залезут туда, куда вы и не смотрели никогда, простите. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist								
							
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  • сегодня, 15:36
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    • 
										0
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							Без прокуратуры не туды и не сюды. Конечно везде есть свои "звёзды") 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • 38 минут назад
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										0
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							>налоговая инспекция нарушило
    
хоспидя, ну наймите уже грамотных то!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist								
							
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  • 32 минуты назад
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										0
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							Могу совет дать. Ctrl+Enter пробовали? Прежде чем судить о грамотности... попробуйте!)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist								
							
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  • 31 минуту назад
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							Наберут по объявлению комментаторов ...)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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