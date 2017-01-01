Вичугская прокуратура наказала налоговиков, кошмарящих бизнес

В отношении начальника местной налоговой инспекции внесено представление





В Вичуге в ходе прокурорской проверки было установлено, что налоговая инспекция нарушило налоговое законодательство. В частности, Межрайонная ИФНС России № 1 по Ивановской области в отношении одного из юридических лиц приняла решение о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля.

Между тем в решении были указаны не предусмотренные налоговым законодательством мероприятия контроля, такие как вызов налогоплательщика для дачи пояснений, ознакомление с оригиналами документов, выемка документов.

«По результатам проверки в адрес и.о. начальника Межрайонной ИФНС России № 1 по Ивановской области внесено представление об устранении нарушений налогового законодательства», - говорится в сообщении областной прокуратуры.

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