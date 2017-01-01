В Ивановской области у гражданина Азербайджана нашли 70 фальшивых тысячных купюр

Мужчина специально приехал в регион сбывать поддельные деньги





В апреле 2017 года 27-летний гражданин Республики Азербайджан, проживающий в Подмосковье, приехав на территорию Ивановской области, трижды расплачивался в продуктовых магазинах (в Тейкове и Иванове) поддельными денежными купюрами. Фальшивки обнаруживались только после того, как злоумышленник с места преступления скрывался.

Задержали его на 47-м километре автодороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород. При досмотре автомобиля подозреваемого были обнаружены 70 поддельных купюр номиналом 1 тысяча рублей.

Свою вину мужчина признал полностью. На суде сообщил, что фальшивки приобрел на рынке в Москве. В содеянном раскаялся. Суд приговорил его к 2 годам 4 месяцам колонии общего режима, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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