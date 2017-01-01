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Новости

26 минут назад

Жительницу Ивановской области осудили за мошенничество с материнским капиталом


Вынесен приговор суда в отношении жительницы Пучежа, признанной виновной в мошенничестве со средствами материнского капитала.

Весной 2017 года женщина, имеющая право на распоряжение средствами материнского капитала, заключила с одним из кредитных кооперативов договор целевого займа в размере более 450 тысяч рублей для приобретения комнаты в общежитии в Пучеже. Однако на приобретение недвижимости из этой суммы она потратила лишь 155 тысяч рублей, а оставшимися денежными средствами распорядилась по своему усмотрению.

При этом местное Управление пенсионного фонда, получив заявление о распоряжении средствами маткапитала с указанием недостоверных сведений о стоимости приобретенного жилья, перечислило в кредитный кооператив более 450 тысяч рублей в счет погашения долга.

В итоге суд назначил женщине наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.



ключевые слова: материнский капитал мошенничество
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