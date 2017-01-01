Задержан ивановец, грабивший на улицах подростков

26-летний злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности





В Иванове сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в серии уличных грабежей. Установлено, что 26-летний ранее неоднократно судимый житель областного центра на улицах отбирал у прохожих сотовые телефоны, а затем продавал их. Жертвами преступника становились подростки.

Так, например, 23 ноября на одной из улиц злоумышленник ударил по голове несовершеннолетнюю, в результате чего девушка потеряла сознание. Грабитель этим воспользовался, украл у нее сотовый телефон, после чего скрылся. Также жертвами уличного грабителя стали два юноши.

«В настоящее время по всем фактам преступной деятельности подозреваемого возбуждены уголовные дела. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативники проверяют фигуранта на причастность к совершению и других криминальных деяний», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.

поделиться ссылкой:

