Новости
Задержан ивановец, грабивший на улицах подростков
26-летний злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности
В Иванове сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в серии уличных грабежей. Установлено, что 26-летний ранее неоднократно судимый житель областного центра на улицах отбирал у прохожих сотовые телефоны, а затем продавал их. Жертвами преступника становились подростки.
Так, например, 23 ноября на одной из улиц злоумышленник ударил по голове несовершеннолетнюю, в результате чего девушка потеряла сознание. Грабитель этим воспользовался, украл у нее сотовый телефон, после чего скрылся. Также жертвами уличного грабителя стали два юноши.
«В настоящее время по всем фактам преступной деятельности подозреваемого возбуждены уголовные дела. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативники проверяют фигуранта на причастность к совершению и других криминальных деяний», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Ивановской области.
- оцените новость:
-
(0)
- 521
- 0
Комментарии (0)
Новость дня
-
(0)
- 498
-
(0)
- 1522
-
(2)
- 2419
-
(1)
- 2230