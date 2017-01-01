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Новости

сегодня, 13:53

В Вичуге прохожие обнаружили труп мужчины

Полиция выясняет обстоятельства гибели человека


Сегодня рано утром на улице Торговой в Вичуге прохожие обнаружили труп мужчины. Об этом IvanovoNews сообщил начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин.

Тело лежало на снегу. Сейчас полиция устанавливает, носила ли смерть мужчины криминальный характер. Выясняются обстоятельства гибели человека



ключевые слова: труп полиция
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