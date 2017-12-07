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Новости

11 минут назад

В Ивановской области 77-летний пенсионер незаконно хранил боеприпасы

Изъятые патроны неустановленного калибра направлены на экспертизу - ФОТО


Сотрудники отделения лицензионно-разрешительной работы обнаружили и изъяли у 77-летнего жителя поселка Пестяки незаконно хранившиеся боевые патроны калибра 7,62 мм x 39 мм в количестве 5 штук. Также в металлическом ящике, предназначенном для хранения оружия, находились   34 штук патронов неустановленного калибра без соответствующего разрешения на их хранение.

Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Ивановской области.



ключевые слова: боеприпасы патроны Росгвардия
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									ЭНОРМОЗ								
							
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  • 2 минуты назад
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							За подобную манеру изложения, в школе на уроке русского языка Вам бы поставили КОЛ!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexandr								
							
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  • 1 минуту назад
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							"находились   34 штук патронов неустановленного калибра".
    
Как всегда "белый лошадь с чёрным мордом". Срамота.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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