В Ивановской области 77-летний пенсионер незаконно хранил боеприпасы

Изъятые патроны неустановленного калибра направлены на экспертизу - ФОТО





Сотрудники отделения лицензионно-разрешительной работы обнаружили и изъяли у 77-летнего жителя поселка Пестяки незаконно хранившиеся боевые патроны калибра 7,62 мм x 39 мм в количестве 5 штук. Также в металлическом ящике, предназначенном для хранения оружия, находились 34 штук патронов неустановленного калибра без соответствующего разрешения на их хранение.

Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Ивановской области.

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