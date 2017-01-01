В Ивановской области завершено расследование смертельного нападения оленя на егеря

По его результатам компания «Орион» оштрафована на 200 тысяч рублей





Государственная инспекция труда в Ивановской области завершила расследование группового несчастного случая, произошедшего 22 октября 2017 года с работниками ООО «Орион». Эта компания зарегистрирована в Москве, работает в Приволжском районе. Один из видов деятельности компании – разведение благородных оленей (европейских, кавказских, маралов, изюбрей).

Несчастный случай произошел в вольере для содержания оленей Приволжского филиала ООО «Орион». На егеря напал самец оленя, в результате чего мужчина погиб от множественных повреждений и массивной кровопотери. На рабочего по уходу за животными, который вошел в вольер через некоторое время, олень также набросился. Однако рабочему удалось отбить нападение и позвать на помощь. С многочисленными ранами мужчину госпитализировали.

В ходе расследования данного несчастного случая комиссией были установлены следующие его причины:

-допуск обслуживания оленей лицами, в том числе пострадавшими, не проходившими в установленном порядке производственное обучение, подготовку по охране труда (инструктаж, обучение, проверку знаний требований охраны труда, усвоение безопасных методов и приемов выполнения работ) и стажировку, что повлекло их нахождение в вольере без страхующего работника и данный несчастный случай;

-допуск применения опасного способа ручной раздачи корма оленям с заходом работника в вольер.

По результатам расследования выдано предписание об устранении выявленных нарушений, юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 и ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ. Сумма штрафа составила 200 тысяч рублей.

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