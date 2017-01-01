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Новости

45 минут назад

Молодые травматологи-ортопеды из 5 регионов соберутся в Иванове на интенсив


В субботу, 23 декабря, в ивановской «Точке кипения» состоится лекционно-практический интенсив для травматологов-ортопедов «ОРТОСТЭП». Начало – в 10.00.

В мероприятии примут участие клинические ординаторы, травматологи и ортопеды из Ивановской, Владимирской, Костромской, Нижегородской и Ярославской областей. Всего – более 30 человек. Главным объединяющим признаком участников, помимо профессии, является их трудовой стаж – не более 3 лет.

Семинар будет посвящен инновационным технологиям репозиции и остеосинтеза на моделях костей, а также другим актуальным вопросам современной ортопедии. Программа включает, в частности, такие вопросы как переломы костей таза, остеосинтез лодыжек, понятие ортогериатрии, синтез шейки бедра и многие другие.

Среди экспертов форума заявлены заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Ивановской государственной медицинской академии Иван Кирпичев, главный травматолог-ортопед Ивановской области Иван Васин, заведующий травматологическим отделением Ивановской городской больницы № 7 Александр Кравченко.

Напомним, что интенсив «ОРТОСТЭП» является инициативой ивановского хаба международного молодежного сообщества «Global Shapers» и поддержан Департаментом здравоохранения Ивановской области, ивановской медакадемией, ведущими учреждениями здравоохранения региона.



ключевые слова: медицина ортопедия
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