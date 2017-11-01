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Новости

8 минут назад

В Ивановской области на детей около школы напала собака

Одного из мальчиков пес укусил за ногу


Об инциденте, произошедшем днем 7 декабря, сообщает «168часов». По данным интернет-издания, неподалеку от кинешемской гимназии имени Островского на троих детей напала собака. Одного из мальчиков пес укусил за ногу. Впоследствии родители отвезли ребенка в травмпункт, где травму обработали и наложили повязку.

В этом месяце в Кинешме это уже второй случай нападения собаки на детей. 1 декабря в микрорайоне ДХЗ от бродячего пса пострадал 10-летний мальчик.

31 октября в Иванове свора безнадзорных собак растерзала 9-летнего ребенка. Сейчас Ярослав находится на лечении в московской клинике.



ключевые слова: животные собака дети нападение укус
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									Медведь								
							
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  • 1 минуту назад
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							Следующий пост про злых дог-хантеров отравивших соседскую шавку?
    
Обучите детей как вести себя, не подавать виду, не бежать,  баллон с перцовкой очень надежное средство именно от бродячих шавок, но не нужно прыскать прямо в морду, - полосу преграду перед сворой и всё - идёте спокойно дальше, дойдя до полосы псы дальше не пойдут - проверено!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 58 секунд назад
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							Эй чукча молодой который себя мэром называет. Ты вообще будешь работать или все сэлфишься???
    
Займись делом, приведи в порядок все службы города и построже там построже!!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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