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8 минут назад
В Ивановской области на детей около школы напала собака
Одного из мальчиков пес укусил за ногу
Об инциденте, произошедшем днем 7 декабря, сообщает «168часов». По данным интернет-издания, неподалеку от кинешемской гимназии имени Островского на троих детей напала собака. Одного из мальчиков пес укусил за ногу. Впоследствии родители отвезли ребенка в травмпункт, где травму обработали и наложили повязку.
В этом месяце в Кинешме это уже второй случай нападения собаки на детей. 1 декабря в микрорайоне ДХЗ от бродячего пса пострадал 10-летний мальчик.
31 октября в Иванове свора безнадзорных собак растерзала 9-летнего ребенка. Сейчас Ярослав находится на лечении в московской клинике.
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Комментарии (2)
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Обучите детей как вести себя, не подавать виду, не бежать, баллон с перцовкой очень надежное средство именно от бродячих шавок, но не нужно прыскать прямо в морду, - полосу преграду перед сворой и всё - идёте спокойно дальше, дойдя до полосы псы дальше не пойдут - проверено!
Займись делом, приведи в порядок все службы города и построже там построже!!!!