В Ивановской области на детей около школы напала собака

Одного из мальчиков пес укусил за ногу





Об инциденте, произошедшем днем 7 декабря, сообщает «168часов». По данным интернет-издания, неподалеку от кинешемской гимназии имени Островского на троих детей напала собака. Одного из мальчиков пес укусил за ногу. Впоследствии родители отвезли ребенка в травмпункт, где травму обработали и наложили повязку.

В этом месяце в Кинешме это уже второй случай нападения собаки на детей. 1 декабря в микрорайоне ДХЗ от бродячего пса пострадал 10-летний мальчик.

31 октября в Иванове свора безнадзорных собак растерзала 9-летнего ребенка. Сейчас Ярослав находится на лечении в московской клинике.

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