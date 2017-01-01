Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные





Суббота, 9 декабря

Городской конкурс инсценированной патриотической песни «Отчизны верные сыны», посвященный Дню Героев Отечества, пройдет в Доме национальностей по адресу: ул. Почтовая, д.3. Начало конкурса в 13.00.

В 16.00 школьные команды КВН сразятся в рамках городского конкурса «Teenager-Boom». Место проведения турнира веселых и находчивых - ДДЮТ, ул. Батурина, д. 12/5.

В городских парках отдыха для детей и взрослых открыты ледовые катки. На территории парка им. В.Я. Степанова действуют малый и большой катки. Каток открыт и в городском Детском парке (ул. Комсомольская, д. 9). Все катки хорошо освещены и снабжены светомузыкой. Для удобства жителей при катках открыт прокат спортивного инвентаря.

В городском парке культуры и отдыха «Харинка» проложена лыжная трасса и организован прокат спортивного инвентаря. Лыжная трасса для любителей, «Чудо-горка» и прокат лыж, санок-ватрушек, коньков, сноутьюбов организованы в парке Степанова.





Воскресенье, 10 декабря

Чемпионат города Иваново по волейболу среди мужских команд пройдет в СДЮСШОР № 3 (ул. Лежневская, д. 158А). Начало в 11.15.

Концерт в рамках акции «Самый добрый Новый год» состоится в атриуме ТРК «Тополь» в 12.00. Приглашаются все желающие.

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