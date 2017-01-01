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Новости

36 минут назад

С начала года в Ивановской области зарегистрировано почти 100 случаев острого гепатита А

Как не заразиться этой вирусной инфекцией


Как мы сообщали ранее, в текущем году в Ивановской области наблюдается высокая заболеваемость гепатитом А - показатель превысил среднероссийский и составил 9,38 на 100 тысяч населения. По данным департамента здравоохранения, за 10 месяцев 2017 года в регионе зарегистрировано 96 случаев острого гепатита А, в ноябре заболевших не было.

Гепатит А - острая вирусная инфекция, поражающая клетки печени человека. Вирус не вызывает необратимого разрушения печени и хронического воспалительного процесса. Как правило, пациенты полностью излечиваются, функция печени восстанавливается в течение месяца, переболевший человек получает стойкий пожизненный иммунитет.

Для профилактики вирусного гепатита А применяется вакцинация. «Ежегодно департамент здравоохранения Ивановской области увеличивает количество вакцинируемого населения против гепатита А. В 2017 году закуплено 1840 доз вакцины против гепатита А для взрослого населения и 440 доз вакцины против гепатита А для детского населения», - сообщили в облздраве.

В то же время специалисты отмечают, что основными направлениями профилактики гепатита А являются соблюдение санитарно-гигиенических мероприятий, в том числе правил личной гигиены, употребление доброкачественной воды и безопасных продуктов питания.



ключевые слова: заболевание инфекция гепатит
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									Медведь								
							
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  • 12 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							Не жрать говно, не пить воду из под крана, особенно горячую, не пить компот в столовке - его из горячей воды из под крана делают								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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